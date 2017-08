Mashkulli ideal? Shoku juaj më i mire

Tweet on Twitter

Që në moshën e pubertetit, femra kërkon për mashkullin ideal.

Dashurohet, lëndohet, vuan… por sërish nuk e gjen atë që do qëndrojë gjithmonë me të, duke i falur dashuri të sinqertë. Por, shkenca na kërkon të mos lodhemi shumë! Sipas tyre, i dashuri ideal është shoku juaj. Studiuesit në universitetin e Texas-it kanë zbuluar se sa më gjatë të njohësh dikë, aq më tërheqës do t’ju duket.

Shkencëtarët theksojnë se kjo tërheqje nuk ka të bëjë me pamjen e tyre të jashtme. Për t’a argumentuar këtë, ata i kërkuan disa studentëve të vlerësojnë njëri-tjetrin në fillim dhe në fund të semestrit. U vu re që me kalimin e kohës vlerësimet rriteshin.

Fundja, ku ka më mirë se të dilni me shokun tuaj më të mirë, pasi ti e di kush e bën atë të lumtur, ai gjithashtu për ju.

Mos harroni se, vetëm dikush që ju njeh mirë mund t’ju bëjë për të qeshur derisa t’ju dhembë barku dhe vetëm dikush me të cilin keni një miqësi të fortë mund t’ju qëndrojë pranë në momente vërtet të rëndësishme.