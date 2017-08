Shkodrani rrëfen historinë: Si vdiq sot gruaja në Velipojë

Marr shkas nga nje ngjarje e rande e ndodhur sot ne afersi te baneses ku pushoj ne Velipoje. Zot mos i rafte kujt me pas nevoje per emergjence se duhet me te transportu me fugon mallrash.

Nje zonje pesoi infrakt ne oret e para te mengjesit dhe degjoj njerezit qe bertasin: Therrisni ambulancen.

Marr numrin 127 me idene se eshte i unifikuar ne gjith Shqiperine perAmbulancen. Me pergjigjet nje zonje qe thot se jemi Shkodra por merrni kete numer privat per Velipojen: 0688066400. Mes nxitimit mu desh ta telefonoj dy here per te fiksuar numrin.

Per hir te vertetes duhet thane se ambulanca u pergjigj shpejt ve dy minuta pas telefonates dallohej me sy te lire qe po vinte drejt nesh. Por edhe pse prisnim me pa durim ndihmen e shpejte, ankthi shtohej kur shihje sa vononte ambulanca te vinte nga rruga pas pallateve te Fishtes deri ne vendngjarje. Rruga eshte shum e keqe e mundshme per tu kaluar vetem me Zetor dhe per me teper ka 10-15 Bume te vendosura nga bizneset private qe e ngadalesonin edhe me shum ambulancen.

Me te mberritur aty, doktoresha u mundua ti jepte ndihmen e pare. Por ambulanca nuk kishte as oksigjen, as defibrilator, e pershtatshme vetem per fugon mallrash.

Fatkeqesisht zonja nderroi jete.

Kjo ngjarje na shokoi te gjithve. Na shokoi edhe nderhyrja e shpejte me mjete rrethanore, nje çante ilaçesh, nje stetoskop!

Ne Shqiperi mundesh me vdek per kot.

Pse i paguajme taksat kur nuk marrim as sherbimet minimale?!

As ne Velipoje qe mbledh te ardhura ma shum se te gjith, nuk ka sherbim!/shodranews