“Shkëlzeni dhe e dashura e tij po i ulin kokën Berishës”, Armina ka një përgjigje për të gjithë

Ndërsa në media qarkullojnë zëra se ish- kryeministri Sali Berisha është inatosur me djalin e tij, Shkëlzenin për shkak të së dashurës së tij, kjo e fundit thyen heshtjen dhe vendos të komentojë.

Në media thuhet se shkak për zënkat babë e bir është bërë shoëgirl-i, e cila reklamon në çdo moment luksin e pushimeve dhe mirëqënien. Mesa duket kjo gjë sipas disa portaleve nuk i pëlqen Berishës.

Këtë pretendim blogerës së njohur ja ka thënë dhe një komentues që i shkruan ta lerë të qetë djalin e Berishës pasi është duke e futur në sherr me familjen.

“Po ik moj se e more ne qaf dashnorin! jo me trupin Po me publikimet qe ban se esht duke e vra Sala” shkruan qytetari.

Kaq ka mjaftuar që Armina të reagojë. Ja si përgjegjëet ajo: “Me vjen keq qe bini pre e mediave inekzistente dhe gjerave qesharake qe thonë”.