Shiu përmbyt Tiranën, ja parashikimi i meterologëve për nesër

Tirana është përmbytur nga shiu me rrebesh, që përfshiu pothuajse të gjithë vendin.

Kjo ishte parashikuar nga meteorologët. Këta të fundit kanë dhënë parashikimet edhe për ditën e nesërme

PARASHIKIMI PER SOT

Kthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë kushtet e motit në të gjithë territorin. Vranësira të dendura do të ketë në zonat veriore ku priten rrebeshe shiu.

Pas mesditës vranësirat dhe shirat zhvendosen drejt qendres – jugut te vendit duke gjeneruar shira, kryesisht në zonat lindore. Mbrëmje dhe nata do të largojnë vranësirat duke lënë pjesën më të madhe të vendit me kthjellime. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi perëndimor, për pasojë dallgëzimi në det mbetet problematik.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë gjatë mëngjesit ndërsa një rënie të ndjeshme sjell mesdita duke bërë që termometri të ngjitet maksimalisht deri në 33°C.

PARASHIKIMI PËR NESËR

Territori dominohet nga kthjellimet deri në mesditë kur shfaqen vranësira kalimtare në zonat verilindore. Pasditja do vijojë nën ndikimin e kthjellimeve në Veri – Qender por kthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë zonat Jugore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie me 2 – 3°C duke bërë që maksimumi në rang vendi të ngjitet në 32°C.