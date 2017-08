Kryeministri Rama shpall qeverinë e re, ja axhenda

Kryeministri Rama, ditën e sotme do të shpallë emrat e kabinetit të ri qeveritar i cili do të kryesohet plotësisht nga socialistët, të cilët arritën të fitojnë shumicën e nevojshme në zgjedhjet e 25 qershorit.

Emrat e ministrave të rinj pritet të jenë të shumtë, pasi ajo që tashmë është e ditur mbetet shumë pak në krahasim me atë që ende nuk është bërë publike. Kështu, kreu i Parlamentit pritet të jetë Gramoz Ruçi, ndërsa një emër tjetër i sigurt për një post kyç, është Fatmir Xhafaj, i cili pritet të vijojë punën e tij si Ministër i Brendshëm edhe për 4 vitet e ardhshme.

Këtë të dielë do të mbahet Asambleja Kombëtare e PS-së, e cila do të nisë në orën 10:00 të paradites, fillimisht për të diskutuar përfundimet e punës që Rama u ka ngarkuar disa deputetëve e ish ministrave të tij.

Më poshtë axhenda e asamblesë:

Çelja e punimeve do të bëhet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryetari i Asamblesë, Gramoz Ruçi

Taulant Balla do të bëjë një raportim nga grupi i punës për veprimtarinë parlamentare

Milva Ekonomi do të paraqesë një raport për dëgjesat publike

Niko Peleshi do paraqesë një raport për ristrukturimin e institucioneve

Arben Ahmetaj do të paraqesë një raport për lehtësimin e procedurës burokratike

Blerina Gjylameti do të bëjë publike bilancin e zgjedhjeve dhe raportin për organizimin elektoral të PS

Kryeministri Edi Rama do të mbajë fjalën përmbyllëse ku do të bëjë dhe një bilanc të zgjedhjeve të qershorit dhe sfidat e 4 vjeçarit.