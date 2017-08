Puthja juaj e parë nuk është vetëm lumturi apo dashuri. Ja çfarë i ndodh trupit tuaj ndërkohë

Vajzat e ëndërrojnë gjatë puthjen e parë. Edhe pse puthja e parë mund të jetë bërë tashmë hi e pluhur në mendjen tuaj , të puthësh dikë të ri në çfarëdo moshe mund të jetë problematike.

Të puthësh dikë për herë të parë mund të duket si ruletë ruse, dhe jo gjithmonë është e garantuar që do të jetë e kënaqshme, por ndryshe ndodh më pas.

Të paktën, nëse është një puthje e mirë. Këtu janë pesë gjëra interesante , që ndodhin kur puthni dikë për herë të parë:

1. Eleminon stresin.

Në kohë stresi ju mund të preferoni të shijoni një pije të mirë dhe të athët ,por ju mund të dëshironi ta rishikoni këtë strategji, veçanërisht nëse jeni mashkull.

2. Ndihmon në luftën kundër kolesterolit

Nëse jeni duke kërkuar për një arsye për të eleminuar seancat e vizitave kardiologjike atëherë shikoni pak me tutje.

Të puthurit mund të ketë një ndikim pozitiv në nivelet e lipideve të gjakut.

3. Pështyma juaj është shumë e zgjuar

Sipas hulumtimit të kryer nga Universiteti i Oksfordit Indet e pështymes punojnë shumë për të vlerësuar nëse personi që po puthni është një bashkëshort i ardhshëm.

4. Ju përjetoni një shpërthim adrenaline

Një luftë apo një lufte kimike , kur ne puthim dikë për herë të parë. Organet do të lëshojnë adrenalinë në masë shpërthyese që do të rrisë normën e zemrës , nivelet e energjisë dhe do të përmirësoje rrjedhjen e gjakut.

5. Ka shumë kimikate të lumtur të prodhuara gjithashtu.

Nuk është vetëm adrenalina dhe oksitocina ato kimikate të cilat trupat tanë i prodhojnë. Një tërësi e tërë kimikatesh të tjera vërshojnë,duke na bërë të ndihemi goxha mire.