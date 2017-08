Pengmarrja në Shkodër për borxhin 4 mijë euro, zbardhen detajet: Pistoletën në kokë, ja tmerri që përjetoi i riu

Një ditë pas pengmarrjes së bujshme të shkodranit për borxhin prej 4 mijë eurosh, zbardhen detajet.

Ngjarja e ndodhur në Velipojë, sipas policisë, nisi kur huadhënësi dhe huamarrësi kishin lënë takim për shlyerjen e detyrimit financiar. Por, asgjë nuk shkoi sic duhej. Kujtojmë se autori i akuzuar për pengmarrje quhet Dodë Gjikolaj, ndërsa personi i marrë peng është Pjetër Narkaj.

38-vjeçari Gjikolaj, pasi nuk ka marrë atë që priste në takimin e lënë mbrëmjen e së hënës në Velipojë, shumën e parave prej 4 mijë eurosh, ka detyruar Narkajn duke i vënë pistoletën në kokë që të hyjë me forcë në makinën e tij, një makinë tip “Smart”, me targë Aa 681 BF.

Më pas, ata kanë udhëtuar nga Velipoja drejt një banese në periferi të Shkodrës. Kanë qenë familjarët e Pjetër Narkajt të cilët i kanë telefonuar policisë, pasi ai nuk u përgjigjej në telefon.

Të vetëdijshëm për borxhin që i kishte 38-vjeçarit, ata kanë kërkuar ndihmën e policisë për të shmangur ndonjë ngjarje të rëndë. Pas njoftimit, policia është vënë në ndjekje të tyre dhe pas disa orësh, ka arritur që të ndalojë dy personat në fjalë në një banesë në periferi të qytetit të Shkodrës, ku ata kanë qëndruar për disa orë.

Sipas hetimeve të deritanishme, rezulton se mes këtyre dy personave ka pasur një marrëveshje për kthimin e borxhit mbrëmjen e së hënës. Palët janë takuar, por situata shumë shpejt është përshkallëzuar, pasi 31- vjeçari Narkaj nuk i ka kthyer borxhin.

Në këtë moment autori Gjikolaj nga Mirdita dhe banues në Velipojë me forcë e ka marrë peng. Pavarësisht se pas njoftimit në polici të të afërmve të 31-vjeçarit banues në fshatin Kastrat, Malësi e Madhe, kjo e fundit u vu në lëvizje dhe ngriti postblloqe në Velipojë, nuk arriti ta kapte autorin deri në orët e para të mëngjesit të së martës.

“Më datë 14.08.2017 kemi marrë një telefonatë në sallën e komandimit se në Velipojë, shtetasi P. N., me shtetasin Dodë Gjikolaj kanë pasur një konflikt. Nga konfirmimet e familjarëve të personit të dëmtuar mësohet se shtetasi Dodë Gjikolaj, për shkak të një borxhi të pashlyer, në vendin e quajtur Velipojë, Shkodër, ka marrë jashtë dëshirës së tij shtetasin P. N., në automjetin tip ‘Smart’, me targa AA 681 BF.

Menjëherë janë vënë në lëvizje forcat e Policisë, ku në bazë të informacioneve policore dhe në vijim të punës së mirorganizuar u bë e mundur në orët e para të mëngjesit të bëhet shoqërimi i palëve në konflikt për sqarimin e rrethanave të konfliktit”, bën të ditur zyrtarisht Policia.