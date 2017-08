Parashikimi i motit për nesër e javën që vjen, temperaturat do bien prapë brenda gushtit

Temperaturat do te bien serish brenda muajit gusht ndersa keto dite, do te kete nje rritje te lehte te tyre.

Keshtu parashikon Meteoalb duke theksuar se nje renie e ndjeshme e temperaturave do te ndodhe ne datat 20-21 dhe 22 gusht.

Parashikimi sipas Meteoalb:

E HENE: Paraditja karakterizohet nga kthjellime ne te gjithe territorin ndersa pasditja vijon e kthjellet ne bregdet dhe zonat e uleta por ne zonat malore do te kete vranesira kalimtare, me te dukshme ne ekstremet verior dhe verilindor te vendit por pa mundur te gjenerojne shira.

Temperaturat e ajrit mbeten thuajse te pandryshuara gjate oreve te mengjesit ndersa nje rritje me 2°C sjell mesdita duke bere qe ne rang territori minimumi te mbetet rreth vleres 13°C ndersa maksimumi te ngjitet ne 33°C.

Ne TERMA AFATMESEM: java qe vjen sjell rritje te lehta e graduale te temperaturave ne te dy vlerat ekstremale ditore duke kulmuar pjesen e dyte te javes. MAKSIMUMI ne rang territori pritet te jete deri 37°C nderkohe qe parashikohet nje renie e thelle ne datat 20 – 21 – 22 gusht 2017.

RESHJET: deri te premten priten vetem shira te paket ne zona te izoluara ndersa parashikohet nje perseritje e tablose se kesaj fundjave ku e shtune-e diela shfaqin mundesi shume te larta per shira dhe stuhi (SQARIM: info do te SAKTESOHET serisht ne ditet vijuese……..)