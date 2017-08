Ndeshjet, Panuçi përjashton nga lista Sokol Cikalleshin: Nuk respektoi rregullat

Trajneri i Kombëtares është duke zhvilluar një konferencë për shtyp në zyrat e FSHF-së lidhur me takimet që Kombëtarja do zhvillojë ndaj Lihtenshtejnit dhe Maqedonisë ditët në vijim.

Ai ka zbuluar faktin se pse Sokol Cikalleshi nuk do të jetë i pranishëm, duke zbuluar dhe arsyen e mungesës së tij në grumbullim.

“Përshëndetje të gjithëve, e keni parë listën që është publikuar ditën e premte, në këtë rast u publikuan emrat e 24 lojtarëve, por do të mbeten 23. Janë tre lojtarë të rinj, të cilën e kam parë të drejtë të jenë pjesë e grupit. Janë 23 lojtarë pasi sot pata një telefonatë nga Sokol Cikalleshi, i cili më tha se nuk mundej të vinte, pasi do nënshkruante me ekipin e ri. E mendova të mirqënën mos i jepja leje, pasi kontrata mund të firmoset nga e-maili ose nga menaxheri. Ai nuk do vijë në grumbullim, janë disa rregulla që i përkasin federatës, të cilat duhet të respektohen. Nuk i lejoj askujt të bëjë atë që do ai, rregullat duhet të rregullohen nga të gjithë”.