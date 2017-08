Panucci i jep urdhrin e parë ekipit, për çfarë bëhet fjalë

Christian Panucci, trajneri i ri i Kombëtares ka urdhëruar mbledhjen e ekipit me datë 28 gusht.

Kjo mbledhje do të bëhet katër ditë para ndeshjes së parë të vlefshme për eliminatoret e Botërorit ‘Rusia 2018’. Kujtojmë që me 2 shtator, kuqezinjtë do të presin Lihtenshtejnin në Elbasan Arena dhe tre ditë më vonë përballen me Maqedoninë në Strumicë.

Këto dy takime do të shërbejnë më shumë për trajnerin e ri që të njihet me skuadrën, të testojë skemat dhe lojtarët sesa për kualifikimin, pasi objektiv i kuqezinjve mbetet kualifikimi në “Euro 2020”.

Shqipëria ndodhet në grupin G të eliminatoreve për ‘Rusia 2018’, ku pozicionohet e treta në tabelë me 9 pikë, po aq sa Izraeli, ndërkohë që grupi kryesohet nga Italia dhe Spanja me nga 16 pikë.