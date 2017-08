Policia identifikon personin që postoi 3 pakot me kallashnikov në Rinas

Policia ka bërë të mundur të identifikojë personin i cili postoi pakot me armë që u kapën vetëm një ditë më parë në aeroportin e Rinasit. Emri i personit që ka çuar deri në Rinas pakot me armë të cilat mendohet se do të niseshin nga Shqipëria për në Greqi me destinacion final Anglinë nuk bëhet e ditur për arsye të hetimeve.

Autoritet ligj zbatuese shqiptare në bashkëpunim me ato britanike kanë arritur të dokumentojnë plotësisht të gjithë skemën e ndërtuar.

Sipas tyre në këtë rast kemi të bëjmë më një tentativë të trafikimit ndërkombëtar të municioneve. Burime zyrtare të policisë së shtetit thanë se brenda pak orësh, do të bëhen të ditura detaje të këtij operacioni.

Sipas policisë pjesët e armëve u gjetën gjatë skanimit të tre pakove , nga punonjësit e kompanisë “ICTS”. Gjatë skanimit të tre pakove të kompanisë postare “DHL”, tranzit kanë konstatuar pjesë armësh luftarake. Pjesët e armëve të gjetura në pako ishin të tipit kallashnikov.

Burime nga policia thanë se pakot ishin nisur nga Tirana, ndërsa udhëtimi do të kryhej tranzit Tiranë-Greqi-Londër. Ndërkohë prej ditësh policia shqiptare ka rritur masat e sigurisë në aeroporte dhe institucione të rëndësisë së veçantë, kjo pas sulmeve terroriste në disa vende të Evropës.