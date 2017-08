“Nuk e shtypi deputeti, por djali i tij”, dëshmitari okular tregon version i ri të aksidentit

Një person i cili nuk dëshëron të identifikohet, ka kontaktuar pranë redaksisë së JOQ duke bërë një rrëfim mjaft interesant. Ai shprehet se i përfshirë në aksidentin e rëndë pak ditë më parë ku makina e deputetit Aqif Rakipi aksidentoi për vdekje shtetasin Seit Sorra duke e masakruar në mes të rrugës, nuk ishte deputeti por djali i tij i cili sapo kishte dalë nga një lokal me muzikë live bashkë me një shokun e tij.

Madje sipas dëshmitarit mendohet se pas aksidentit djali i deputetit as që kishte ndërmend të kthehej por nga përplasja makinës i kishte rënë targa dhe u detyrua të kthehej. Por kur mbërriti aty pa se kishte njerëz të mbledhur dhe nuk e mori.

Ishte pikërisht targa ajo që çoi në identifikimin e pronarit nga policia, pasi makina rezultonte e regjistruar në emër të deputetit. Dëshmitari thotë se gjithçka është lehtësisht e verifikueshme, mjafton të happen kamerat e bizneseve aty pranë.

Në vijim denoncimi i tij:

Prsh JOQ. Ne lidhje me aksidentin me deputetin duhet ta dini qe autori i vertete ka qene djali i deputetit i cili ka dale nga nje lokal muzike live prane tregut bashke me shokun e tij, po ne aksident makines i ka rene targa dhe pasi jane larguar jane kthyer per ta marre targen qe asgje mos te dilte ne drite, por jane mbledhur ne vendngjarje njerzit qe ishin tek tregu dhe s’kane arritur. Nga targa doli qe ishte makina ne pronesi te deputetit… Anonim te lutem. Ky eshte versioni qe e dine shume njerez qe kan qene rreth e rrotull ne ato momente, mjafton te hapen kamerat e subjekteve ne vendngjarje.