Nudo për ‘’Vogue’’, aktorja trondit rrjetin (Foto)

Kopertina e revistës “Vogue’’ këtë numër është zënë nga aktorja Jennifer Lawrence.

Me një pozë nudo, 26-vjeçarja fituese e çmimit Oscar ka tronditur të gjithë. Pa pa “makeup” dhe me flokë të shkatërruara, ajo shihet e ulur në tokë, me gjurin e ngritur që i mbulon pjesët intime.

Bashkë me foton, revista “Vogue” shkruan: “Në moshën 26-vjeçare, Jennifer Laërence është një nga aktoret më të suksesshme dhe më të vlerësuara në planet. 4 herë e nominuar për çmim Oscar dhe fituese e çmimit Oscar për interpretimin në Silver Linings Playbook, ka bërë histori me sagën The Hunger Games dhe me filmat X-Men”.