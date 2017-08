“Një burrë vdiq në Shkallnuer, makina e Fatos Nanos përfshihet në aksident”

Tweet on Twitter

Aksidenti i shkaktuar nga deputeti Aqif Rakipi sjell në vëmendjen e publikut një tjetër aksident, atë të Shkallnuerit në shkurt 2001, ku dyshohet se u përfshi Fatos Nano dhe gruaja e tij e ardhshme. Deputeti Rakipi u largua nga vendngjarja por më pas u dorëzua, ndërsa aksidenti i vitit 2001, për shkak të asaj që ndodhi më pas, u shndërrua në krim pa ndëshkim dhe bashkëpunim në zhdukjen e provave.

Vetëm tre ditë nga shkurti 2001. Errësira ka rënë ndjeshëm rreth orës 19 të darkës. Një makinë rrëmben një kalimtar e përplas për tokë. Një dëshmitar ka parë gjithçka nga pika e karburantit pranë aksidentit. Në vendngjarje vjen policia rrugore, por ajo që identifikohet është vetëm viktima. Petrit Islami 70 vjeç.

Kërkimet mbeten vetëm dialogje pa përgjigje në radio policie. Makinën e përpin dheu, udhëtarët e natës gjithashtu.

Çështja Penale Nr.45 pezullohet për mos zbulim të autorit më 25 Korrik nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Robert Qirjo, ishte shef i qarkullimit rrugor të Durrësit në kohën e ndodhjes së aksidentit. Dëshmia e tij u zhduk nga dosja hetimore. DITA ka botuar sot këtë dokument që mendohej i zhdukur, por doli në dritë gjatë një rihapje të hetimit në nëntor 2004

Hetuesi: Më shpjegoni edhe një herë të vërtetën sipas asaj që di.

Robert: Ngjarja ka ndodhur në orën 7.30 te datës 3 shkurt 2001. Kam qenë në lëvizje. Më njofton patrulla për një aksident: është gjetur një person në asfalt. Kam shkuar menjëherë atje. Njoftova oficerin e rojes .Vajti grupi. Shkova tek vendi i ngjarjes. Atje mora vesh se kishte vdekur.

Hetuesi: Në çfarë asfalti ndodhi kjo?

Robert: Në Shkallnuer. Ishte kohë me shi. Kam parë vëndin e ngjarjes. Me përjashtim të disa copave të xhamit, që për mendimin tim ishin copat e pasqyrës së krahut të djathtë nuk kam parë gjë tjetër.

Hetuesi: Personi ishte i vdekur, apo e kishin nisur për në spital?

Robert: Ishte nisur për në spital.

Hetuesi: Patrullën e keni gjetur aty?

Robert: Jam lidhur direkt me Tiranën me 63-shin. Zoti Toska e di mirë këtë se kush është dhe pas një ore më kthyen përgjigje se nuk po vjen asnjë makinë të dhënat e së cilës pak a shumë i kishim përshkruar. Atëherë kam marrë makinën në vend ngjarje dhe kam shkuar deri ne Romanat. Nuk gjeta gjë. U ktheva, u lidha prapë me Tiranën (63), ka ndërhyrë pastaj nëndrejtori i Policisë së Tiranës.

Hetuesi: Si quhet ky?

Robert: Sokol Bizhga. Me pas më është dhënë përgjigja në Drejtorinë e Policisë Durrës se Niko Brahimaj, atëherë ka qenë Drejtor i Përgjithshëm i Policisë Kriminale, po e ndiqte këtë problem. Në drejtori me thanë lëre atë punë se personi që ka bërë aksidentin është njeri tepër i nderuar dhe nuk bëhet shaka me të .

Hetuesi: Si ta thanë emrin?

Robert: Nuk e mbaj mënd.

Hetuesi: Ligji të detyron

Robert: Pyesni drejtorin, Niko Brahimajn.

Shefi i qarkullimit Robert Qirjo merret sërish në pyetje më 10 Korrik 2001.

Hetuesi: Çfarë kujtoni nga kjo ngjarje?

Robert: Po, erdhen këto ditë dy specialistë nga Ministria e Rendit . Ariani, drejtori im më tha që të mos i takoja.

Hetuesi: Përse?

Robert: Fjala kishte marrë dhenë në Durrës se aksidentin e kishte bërë Fatos Nano, bile “Benz”-in e kishte fshehur në magazinën e…. Ishte ndërruar “Benz”-i i aksidentit atë natë me një tjetër që të mos kapej në hyrje të Tiranës.

Hetuesi: Kush?

Robert: Ju lutem pyesni drejtorin…

Hetuesi: Po atë djalin që ka parë atë natë aksidentin a e keni thirrur ndonjëherë në polici?

Robert: Patrullës i kishte thënë se në makinën që bëri aksidentin ishte një burrë me syze dhe nje grua doli nga makina . Ai i kishte parë nga karburanti që është shumë afër vëndit ku ka ndodhur aksidenti. Sipas djalit, nga pas makinës doli nje person tjetër që e ka hedhur viktimen në kanal afër rrugës dhe “Benz”-i ka ikur me shpejtësi.

Hetuesi: Po targa?

Robert: Ai djali nuk e mbante mënd mirë, por na tha se me sa dukej ishte 8227 E. Megjithatë nuk ishe i sigurt .Kemi hetuar plot. Po hetojmë edhe Ministrinë e Pushtetit Lokal. Atje ka një “Benz” të tillë.

Hetuesi: Konkretisht?

Robert: Nuk e di. Kaq munda. E di drejtori, e di Arjani…