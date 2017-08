Me bikini në plazh, Rozana Radi shokon fansat me format e saj. Por, ja detaji që i bëri të gjithëve përshtypje (Foto)

Këngëtarja e mirënjohur e skenës shqiptare, Rozana Radi ka shokuar së fundmi fansat.

Me një foto të publikuar në Instagram, ajo tregon se ka shkuar me pushime. Me bikini, ajo tregonn format e saj, që nuk janë aspak të bukur, por, duhet vlerësuar gjesti i saj. Shumë pak VIP-a do të tregonin format e tyre trupore, në qoftë se ato nuk janë përfekte. Por, Rozana nuk e ka pasur aspak problem.

Ajo duket qartazi që jeton me këtë gjë shumë mirë. Një shembull për tu ndjekur!