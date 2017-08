Arrihet marrëveshja: Mbappe nënshkruan për PSG-në

Mbappe mund të quhet që tani lojtar i PSG-së. E përditshmja franceze, “L’Equipe”, raporton se PSG-ja ka arritur marrëveshje me Monacon për transferimin e sulmuesit të talentuar, Kylian Mbappe.

Për shkak të “Fair Play” financiar, Mbappe do të transferohet në formë huazimi me të drejtë blerje vitin e ardhshëm. Në verën e vitit 2018, PSG do të paguajë 180 milionë euro për francezin plus bonuse.

PSG do të kompletojë një tjetër transferim bombastik, pas blerjes së Neymar për 222 milionë euro. Gjithçka do të bëhet e ditur të hënën.