Masakroi të riun, flet babai i autorit: Situata mes familjeve, tepër e nxehtë

Një reagim vjen nga babai i autorit të vrasjes së 22-vjecarit, me thikë pranë stadiumit “Dinamo”, pas sherrit për një karikues telefoni.

Ai thotë se situata mes familjes së viktimës dhe të dy autorëve, fëmijë të dy vëllezërve binjakë, është mjaft e tensionuar.

“I shpreh ngushëllime familjes së 22-vjeçarit. Jemi në një situatë shumë të vështirë. Askush nuk do të donte që të ishte prindi i asnjërit në këtë situatë, as i djalit që humbi jetën, e as i atyre që sot janë fajtorë. Jemi shumë të tronditur. Kalamajtë bënë një gjë shumë të keqe. Duhet të gjejmë forca të reagojmë pozitivisht.

Ne nuk kemi mundësi të takohemi me familjarët e viktimës. Situata është shumë e nxehtë. Jemi në kërkim të gjejmë një mik të përbashkët që të qetësojmë situatën”, shprehet babai i Eugen Bitrajt, teksa shfaqet në një gjendje të rënduar emocionale.

Ditën e sotme po mbahet seanca në Gjykatën e Tiranës ndaj autorëve të dyshuar për vrasjen e 22-vjeçarit Marvi Mihali.

HETIMET

Pas vrasjes së Marvi Mihalit, policia ka marrë në pyetje 4 të rinjtë, të cilët u arrestuan të martën. Ata janë shprehur se nuk kanë dashur ta vrasin 22-vjeçarin. Mësohet se fillimisht viktima dhe Dejvi Bitraj janë konfliktuar në telefon për shkak se celulari që Mihali kishte blerë ishte me probleme. Bitraj pretendon se është ofenduar gjatë telefonatës. Ata kanë lënë të takohen për t’u sqaruar në vendin ku ndodhi vrasja, por sipas të arrestuarve, edhe aty Marvi Mihali i ka ofenduar. Mes tyre fillimisht ka nisur një përleshje fizike, ndërsa 24-vjeçari Eugen Bitraj e ka goditur me thikë në zemër. Si pasojë Marvi Mihali ka gjetur vdekjen e menjëhershme, pasi i është dëmtuar aorta.