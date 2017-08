E rëndë në Maliq, masakrohet me thikë 37-vjeçari, arrestohen dy kushërinjtë

Dy persona janë arrestuar në flagrancë nga policia e Maliqit, pasi me thikë buke kanë masakruar një 37-vjeçar.

Mësohet se blutë, kanë ndërhyrë në kohë duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Pasi, sipas tyre, kushurinjtë, në bashkëpunim mes tyre, tentojnë të vrasin me thikë pas një konflikti të çastit, një shtetas

Bëhet me dije se në pranga kanë rënë shtetasit, Erjon Hoxhaj, 26 vjeç dhe Igli Hoxha, 19 vjeç, (kushërinj) të dy banues në fshatin Zvirinë.

Arrestimi i tyre u bë pasi më datë 26.08.2017, në fshatin Zvirinë, këta shtetas në bashkëpunim me njëri–tjetrin, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë tentuar të vrasin, duke e goditur në pjesë të ndryshme të trupit me një thikë (buke) shtetasin B.H, 37 vjeç, banues në fshatin Pirg.

Ndërhyrja në kohë e Policisë, parandaloi përshkallëzimin e mëtejshëm të këtij konflikti. Shtetasi B.H, aktualisht ndodhet në Spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën.

Materialet në ngarkim të tyre i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë për veprën penale : “Vrasja me dashje e kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë”.