“Ma hodhën pasaportën si letër higjenike”, djali i Yllka Mujos incident në kufirin grek

Aktori Amos Zaharia, ka perjetuar nje incident ne kufirin grek, teksa do kalonte per te pushuar ne shtetin fqinj. Djali i aktores Yllka Mujo, ka reaguar me një status në Facebook, ku flet për diskriminimin që u bëhet shqiptarëve nga grekët. Por nuk jep detaje te tjera perse ka ndodhur kjo.

“Sapo kalova kufirin e ketyre “evropianeve” Grek. Ma moren pashaporten dhe ma hodhen si te ishte leter e perdorur higjenike. Hajde shpenzo para te keta bukshkale te pafytyre. Rrofshim ne per shtetin qe kemi dhe bravo i qofte ketij populli Grek qe i lakmojne vec prapanicen njeri tjetrit. Ptu”, shkruan ai.

Teksa nje komentuesi ai i pergjigjet: Mend per here tjeter. Ne shkelsha me ne kete toke te felliqur, qe kemba te behet pis kur e shkel.