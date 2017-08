Kapriçot e motit, temperaturat rriten sërish, por… Ja ç’parashikohet

Moti vazhdimisht sjell ndryshime.

Pas të nxehtit afrikan, ulja e temperaturave ishte ajo që duhej, por ka prishur planet e pushuesve. Por, kështu pritet të vazhdojë dhe sot dhe në ditët në vijim.

Parashikimi i Meteoalb

E MARTE: kthjellime dhe vranesira te lehta domijone motin ne bregdet dhe zonat e uleta por vranesira me te dukshme do te kete ne zonat lindore.

Edhe pasditja mbetet ne te njejtat kushte atmosferike ku pjesa me e madhe e vendit te jete me kthjellime dhe vranesirave kalimtare duke perjashtuar ekstremin verior dhe verilindor ku do te kene rrebeshe shiu afat-shkurter, kryesisht ne oret e mbremjes dhe nates.

Temperaturat e ajrit do te pesojne rritje me 2°C ne te dy vlerat ekstremale te dites duke bere qe minimumi ne rang vendi te shkoje 14 – 15°C ndersa maksimumi 33 – 34°C.