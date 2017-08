I kërkonte vajzës seks tresh me burrin e saj, motra e parukieres tregon të vërtetën

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ditën e djeshme faqja në Instagram “Demaskimet Shqiptare” ka publikuar disa mesazhe ku tregohet biseda e një femre të quajtur Lina Dauti nga Divjaka që punon si parukiere.

Kjo e fundit i kërkon një vajze, të cilën e ka gjetur rastësisht në Instagram, për të bërë seks tresh me burrin e saj.

Biseda shkon edhe më tej, ku gruaja e cila i kërkon vajzës seks tresh me burrin e saj i vërteton me video se si kjo e fundit e ka bërë me burra të tjerë. Ajo i thoshte që duke e parë që ishte vajzë e hapur i bëri këtë propozim, pasi shkëmbimin e çifteve kishte kohë që e bënte.

Por pas bujës që këto mesazhe bënë në media, motra e parukieres ka reaguar duke dërguar një mesazh për “Panorama” ku shprehet se kjo histori nuk është e vërtetë por se dikush për inat i ka hapur një adresë false dhe ka bërë këtë bisedë.

Mesazhi i plotë i motrës së Lina Dautit:

“Pershendetje! Na keni tmerruar. Jam motra e asaj qe keni nxjerr lajmin qe gjoja kerkonte seks treshe me nje goc. O Zot i madh c’turp, na keni ulur koken gjith media… Pse nxirni keto gjera. Asaj per pun inati i kane hapur adresen i kan ber lloj lloj gjerash. Pse vertet mendoni qe nje familjare do bente gjera te tilla? O zot i madh”