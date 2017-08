Gramoz Ruçi kryetar i Kuvendit, reagon ashpër ish-kryeministri Berisha: Emërimi i tij…

Ish-kryeministri Sali Berisha pasi komentoi qeverinë e re të Ramës, këtë herë ka shpërthyer ndaj emërimit të Gramoz Ruçit në krye të parlamentit.

Berisha e ka quajtur këtë si një fyerje për viktimat e diktaturës e ndërsa shkruan se Rama me emërimin e tij mbron trashëgimin e tij mizore familjare.

Postimi i plotë

Me emerimin e Ruçit ne krye te parlamentit, neo-bllokmeni Edi Rama mbron trashegimine e tij mizore familjare!

Te dashur miq, timonieri zgjodhi sot si zevendes timonier, ish ministrin e sigurimit te shtetit te diktatues hoxhiste, Gramoz Ruçin. Duke emeruar Gramoz Ruçin ne krye te legjislativit shqiptar, neo-bllokmeni Edvin Kristaq Rama fyen e poshteron qindra mijra viktima qe perjetuan kalvarin e persekutimit, dhunes, torturave mizore, burgosjes, internimit, ejzekutimit, zhdukjes gjate diktatures te eterve mizor te tij.

Me kete akt, neo-bllokmeni Edvin Kristaq Rama legalizon rikthimin e plote te xhelateve te sistemit diktatorial dhe deshmon se ai eshte krenar me te shkuaren e eterve te tij. Duke emeruar ne krye te parlamentit te vendit Gramoz Ruçin, ish ministrin e policise sekrete te diktatures hoxhiste, ne nje rast unik pas renies se perdes se hekurt ne Europen ishkomuniste, neo-bllokmeni Edvin Kristaq Rama u thote qindra mijra viktimave te sigurimit terrorist te shtetit se ju keni merituar plotesisht barbarite, masakrat, toruturat, persekutimin, genocidin qe ky institucion kriminal i diktatures hoxhiste ushtroi per 46 vjet me rradhe ndaj tyre.

Duke vendosur ne krye te parlamentit Ish ministrin e sigurimit te shtetit, neobllokmeni Edvin Kristaq Rama i ka mbrojtur trashegimine e tij te zeze familjare. Ai i thote familjes se te ndjerit Havzi Nela, se i ati i tij Kristaqi ka vepruar drejte qe ka firmosur varjen publike te Havziut dhe ejzekutimin e shume te tjereve.

Me kete akt te pashembullt, neo-bllokmeni Edvin Kristaq Rama iu shpall publikisht lufte qindra mijra viktimave te diktatures hoxhiste dhe mbare shqiptareve, qe me revolucionin e tyre demokratik paqesor te viteve 90, permbysen ne Shqiperi diktaturen e eterve te tij barbare.

Ju bej thirrje shqiptareve te behen gati per ti dhene sa me pare pergjigjen e merituar Edvin Kristaq Rames per kete akt poshterues ndaj tyre! sb