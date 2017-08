Femra, keni qime në gjoks? Hidhini një sy këtij artikulli. Do shokoheni nga studimi!

Meshkujt dhe qimet e tyre në gjoks janë një gjë normale, por po nëse kanë dhe femrat? Kjo c’tregon?

Sipas një studimi, nivelet e juaja të testosteronit mund të jenë të ngritura për shkak të kësaj sindrome, që nënkupton prodhimin e hormoneve mashkullore në gjendrrat e vezoreve dhe adrenale.

Si mund t’a shmangim?

Pas një dushi të mirë, e lyeni trupin me losion dhe papritmas shihni diçka në gjoksin tuaj: një qime. Afër thithës së gjoksit. Nuk ka ndonjë arsye pse të tmerroheni. “Trupi ynë ka folikule të qimeve dhe gjëndra yndyrore, duke përfshirë edhe rreth thithave, ku edhe ka më shumë potencial për rritje të qimeve”, thekson Lance Broën, dermatologe. prej rreth 50 milion folikule qimesh që e mbulojnë trupin tuaj, vetëm 1/5 e tyre janë të vendosur në kokën tuaj, që lë hapësirë të dalin qime tjera rastësore në vende tjera të trupit.

Vendet më të zakonshme ku mund të paraqiten qimet

Përveç zonës së thithave, ekzistojnë edhe tri zona tjera shumë të zakonshme ku mund të dalin qimet, e ato janë: zona e veshit, mjekrrës dhe zona e kërthizës. Kur bëhet fjalë për thithat, qimet në përgjithësi dalin në anë të djathtë, jashtë areolës suaj. Tek veshët, mund të paraqiten fije qimesh përeth brendësië së veshit. Në kërthizë, mund të gjeni disa qime aty-këtu. Ndërsa, sa i përket mjekrrës, ky është vendi më i zakonshëm ku mund të paraqiten qimet.

Pse ndodh kjo

Nëse rastisni në ndonjë qime aty-këtu, me shuma gjasa kjo ndodhë për shkak të luhatjeve hormonale, siç është shtatzënia ose menopauza. Disa medikamente të caktuara mund të nxisin gjithashtu rritjen e tepërt të qimeve, të tilla si testosteroni, danazol, steroide anabolike, glukokortikoide, ciklosporin, minoksidil dhe fenytoin. Mirëpo, nëse hasni në më shumë qime rreth trupit tuaj, ju mund të keni ‘hirsutizëm’, një gjendje që shkakton rritjen e tepruar të qimeve tek femrat. Hirsutizmi mund të jetë gjenetik, oe mund të nënkuptojë se ju keni të bëni me një gjendje më të rëndë, si sindromi i vezorëve policistik. Megjithatë, ky sindrom është i rrallë, që përfshin 5-10% të femrave në mbarë botën.

Si t’ia dilni me këtë problematikë

Përderisa e dimë se paraqitja e qimeve në trup nuk sinjalizon ndonjë problem të rëndësishëm shëndetësor, megjithatë kjo nuk nënkupton se i mirëpresim qimet e rastësishme nëpër vende të pazakonshme në trup. Piskatoret apo pincetat janë opsioni më i mirë për heqjen e qimeve të rastësishme. Provoni ti hiqni këto qime pas dushit, atëherë kur qimet janë më të buta dhe lehtë mund të tërhiqen. Depilimi apo rruajtja mund të jetë një mënyrë tjetër për heqjen e më shumë qimeve njëkohësisht, si në zonën e barkut apo mjekrrës. Nëse ndiheni në siklet për qimet rreth thithave dhe nuk dëshironi që këtë problem tuajin ta dijë askush, madje as foshnja gjatë thithjes gji, Broën rekomandon heqjen e qimeve me laser. Kjo nuk është ndoshta heqje e përherhme, mirëpo siguron zgjidhje afatgjate, në krahasim me pincetën apo depilimin