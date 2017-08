Olsi Klosi është një nga banorët më të komentuar të “BB9” për shkak të qëndrimit të tij në shtëpi, lidhjes me Fiorin dhe të shkuarën.

Tashmë që është bërë personazh publik Olsi duket tepër aktiv në rrjete sociale, ku së fundmi ka publikuar një foto me Fatmir Hysenbelliun i komentuar shumë për lidhjet me vajza të famshme, ndër to me Pamela Anderson.

Të dy në këtë foto po bëjnë mundje me grushta, me siguri sa për të shkrepur foton sepse siç dihet ato janë kushërinj dhe shkojnë mjaft mirë bashkë.