Emigranti shkodran ‘’tërbohet’’ kur kupton që nusja nuk është e virgjër, e pabesueshme ajo që bën

Virgjëria në Shqipëri është ende një gjë e shenjtë, e cilësuar si flamuri i ndershmërisë dhe moralit të pastër të një femre.

Një histori e tillë vjen nga Shkodra.

“Mram isha deshmitare ne nje lokal e nje super debate mes dy djemsh mosha rreth 28 dhe dy burrave. Njeni djale pretendonte se vajza me te cilin kishte ardh nga Italia per tu martu nuk ishte e virgjer.

Komentonin burrat pa ju dridh qerpiku e dajat e vajzes I thonin shum mire ktheje merrja unazen e varsen e ktheje se ja gadisim ne asaj se na turperoi. Djali thoshte me keni pre ne bese se prisja prej jush. Kuku sa mkan acaru por isha me burrin ne tavolin se I kisha ba hor. A I vjen marre si me ken vajza bageti. Njeni prej dajave I thote nese po na rren ke me pas veten ne qafe. Djali I thoshte turpin e keni ba ju. Mir qe ishte ai djali tjeter I ri qe I neutralizonte se ishtu marrin flake e perfundojne pervec se po ngrinin zanin edhe me u vra njaty. Mendova me vedi ec e rrit vajza e martoji me keto copa injorantesh. Ndaj sin an I them tana vajzave shkollohuni e bahuni te zonjat e vedit. Leni babat e vellezerit ti gjejne vet grate e tyne ju ecni para se ndryshe perfundoni viktima te ityne marrinave. Faleminers e pune tem bare”, rrëfen zonja, shkruan Shkodraneës