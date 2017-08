E vërteta e tmerrshme/ U denoncua nga e fejuara pak ditë para martesës për përdhunim, i riu hedh ‘’bombën’’: Ja çfarë i gjeta në telefon

Rikthehet në vëmendjen e mediave rasti i djalit të denoncuar nga e fejuara për përdhunim.

Mësohet se të dielën e 20 gushtit, Julian H, do të digjte shaminë e beqarit. Do të lidhte kurorë me R., dhe do t’i premtonte asaj dashuri të përjetshme. Mesdita e e së dielës, e gjeti Julianin në bankën e të akuzuarve në gjykatën e Tiranës. Ish e fejuara e kishte denoncuar për kryerje të marrëdhënieve seksuale, pa dëshirën e saj.

Ndryshe nga sa pretendonte e reja, historia (e denjë për një skenar filmi) ka anën tjetër të medaljes, atë që Juliani rrëfeu para gjykatëses së gatshme, të cilën e bindi ta nxirrte në liri.

Juliani i tha gjykatës së me R., pjihej që herët, për shkak se janë lindur e rritur në të njëjtin qytet. Me të ishte fejuar pak muaj më parë dhe në fillim marrëdhënia mes tyre shkonte mirë. Tre muaj ata jetuan në Itali sëbashku, ku Juliani punonte prej vitesh.

Të dy (cifti ne foto), kishin vendosur që pas martese të jetonin në shtetin fqinj, për një jetë më të mirë, ndaj vendosën të lidhnin martesë; jo vetëm atë ligjore, por edhe festën me familjarët e tyre. Kështu, me 3 gusht cifti ju drejtua gjendjes civile, ku shpalli martesën dhe nisën përgatitjen për ditën e madhe. “Po ecnim me makinë, kur ajo i nisi emoji (zemra) në ëhatsapp një personi. E pyeta me kë po fliste dhe më tha që ishte një kushëri i largët. I kërkova që ta takonim për kafe dhe ajo u rebelua. Fillova të dyshoj, ndaj e ktheva makinën dhe shkova në shtëpinë e saj. Kërkova shpjegime se kush ishte personi në fjalë, pasi unë gjeta fotot e tij në telefon. Ajo e irrituar theu telefonin.

Vendosa pa asnjë mëdyshje të anuloja dasmën dhe u largova bashkë me familjen në plazh në Shëngjin, kur në gazeta lexova që një person me inicialet J.H ishte denoncuar nga ish e fejuara për marrëdhënie seksuale pa dëshirë. Fillova të dyshoj, pasi inicialet përkonin me të miat, ndaj sic isha me rroba plazhi u drejtova në komisariatin e Lezhës. Aty mësova se i kërkuari isha unë dhe sigurisht kërkova të vijohej me procedurat”, shpjegoi Juliani dhe avokati i tij.

Kallëzimin ndaj tij e cilësoi sajesë të ishj të fejuarës së tij, në sgenjë hakmarrje qëe e la pak ditë përpara martesës. Gjykata vendosi ta lirojë të dyshuarin, pasi shpalli të paligjshëm arrestimin.

Juliani, tashmë do të hetohet në gjendje të lirë dhe duket se është mëse i vendosur që historia të zbardhet tërësisht./GSH.al