E tmerrshme/ Djali gjen të fejuarën e tij me një tjetër në një lokal në Shkodër, reagimi i tij do t’ju befasojë

Një fenomen shumë i dëgjuar që prej vitesh, është tradhtia në cift. Kjo gjë është shumë e vështirë, duke bërë që të shkatërrohet lidhja.

Një rast i tillë është raportuar në Shkodër, rrëfyer nga një qytetar dixhital. Ai shkruan se përpos tradhëtisë, qytetarit i ka bërë përshtypje indiferenca e njerëzve përballë një konflikti dhe aq më tepër para dhunës ndaj një femre.

“Pershnetje Shkodra. Sot ndodhi dicka marre me e pa dhe degju kush mu ne nje lokal pak si ne periferi te qytetit. Nje djale rreth 30 vjec gjeti mesa duket ne kafe te fejumen me nje tjeter. Un i kisha vec dy tavolina ma larg. Ca skene. Me erdhi keq per at vajzen se kerkujt sja mbajti me nderhy. Ai u fut dhe e kapi per flokesh dhe e mori me vedi ne te 100 e sekondit. Mbani pershtypje ai djali tjeter nuk reagoi hiq e madje as ky vet si tha gja atij. Sla gja ma e sha vajzen e botes. Ne menduam mos e kishte moter…por ajo qe na bani krejt pershtypje asht se ne lokal kishte gra dhe burra e kerkush nuk e ndihmoi edhe pse ajo uleriste. Une jam emigrant edhe I thashe shokut me lajmeru policine edhe me thane tan lene mar punet e tyne jane. Mir ja bani. Po ai asht dhunim. Gjithsesi jam shoku nga ajo skene”, rrëfen qytetari.