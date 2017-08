Dhuna pronar- turist nuk ndalet në Ksamil, raportohet një tjetër rast i rëndë

Një ngjarje e rëndë raportohet në Ksamil, ku mësohet se një tjetër raste dhune mes qiradhënësit dhe qiramarrësit ka përfunduar keq.

Sipas policisë, janë proçeduar në gjendje të lirë shtetasit me inicialet S.Sh., 55 vjeç dhe A.Sh., 19 vjeç, te dy banues në Ksamil.

Kjo pasi më datë 14.08.2017, në njërën nga banesat e tyre të cilët e jepnin me qera, janë konfliktuar për motive të dobëta dhe kanë ushtruar edhe dhunë fizike ndaj shtetasve A.T., dhe F.Xh., (pushues në banesën e dhënë me qera). Nuk dihet ende motivi i sherrit.

Nje dite me pare u raportua se pronarja e restorantit ne Ksamil ishte konfliktuar me kamarierin dhe vellezerit e saj e kishin dhunuar keq kete te fundit.

Materialet janë referuar në Prokurori në ngarkim të tyre për veprën penale ”Dëmtime të tjera me dashje”, parashikuar nga neni 90 i Kodit Penal.