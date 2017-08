Seks i çmendur natën e parë të martesës? Çiftet ju tregojnë se çfarë ndodh pasi fiken dritat

Para se të martohen, të gjithë mendojnë si do të jetë nata e tyre e parë e martesës. Shumë imagjinojnë petale lulesh, shampanjë dhe seks fantastik.

Por ja çfarë thonë disa çifte, mbi çfarë ndodh natën e parë të martesës…

Përkëdhelje

“Për herë të parë në jetën time kam thënë: “A mund thjesht të përkëdhelemi sot?”. Isha shumë i dehur!”

Flihet gjumë

“Ishim të dy fizikisht dhe mendërisht të sfilitur kur arritëm tek suita, prandaj shkuam menjëherë në krevat. Në gjumë”.

Zhytesh në vaskë dhe ndoshta bëhet seks

“U futëm në vaskën e stërmadhe të dhomës së hotelit…dhe bëmë seks.”

Ose zhytesh në vaskë por nuk bën seks

“U lamë në vaskë. Gjumë.”

Shihen filma në krevat

“Ishim goxha të lodhur, por ndenjëm zgjuar dhe pamë ‘Dumb and dumber’ në dhomën e hotelit.

Hahet ushqim i shijshëm dhe i pashëndetshëm.

“Sex, dhe më pas hëngrëm biskota në krevat.”

Kalohet kohë me shoqërinë

“Sex, më pas alokohol me shoqërinë.”

Bëheni gati për të fjetur si një çift i martuar për herë të parë.

“Shkuam në shtëpi, ai më ndihmoi të hiqja të gjitha karficat nga flokët, u lava për të hequr të gjithë atë llak nga flokët dhe më pas në gjumë.”

Porositet tek shërbimi i dhomës dhe shpërthen shampanja, sepse më në fund mund të kalosh jetën me mikun tënd më të mirë.

“Ishte fantastike! Porositëm tek shërbimi i dhomës që të mos largoheshim nga dhoma dhe hoteli na bëri dhuratë një shishe shampanjë. Na zuri gjumi të mbështjellë me njëri-tetrin, tërësisht të sfilitur nga dita e lodhshme. Mëngjesin tjetër u zgjuam në polet e atij krevati King Size, me kurrizin thyer nga njëri-tjetri.”