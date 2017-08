Keni dhimbje të forta gjatë ciklit menstrual? Ja një mënyre e cila do t’ju ndihmojë të qetësoheni

Femrat në ditët e ciklit vuajnë shumë. Shumë prej tyre preferojnë të qëndrojnë pa lëvizur shtrirë në shtrat, disa kanë ethe, pa asnjë dëshirë për të dalë jashtë e për tu argëtuar.

Por, këto shumë mirë mund të ndalet. Duke lënë pas mjekimet farmaceutike, këto dhimbjë mund të lehtësohen me disa mënyra natyrale, të cilat janë provuar se mund të lehtësojnë dhe zhdukin dhimbjen dhe mbi të gjitha nuk shkaktojnë dëme anësore në trupin tuaj.

Joga

Jo vetëm që relakson trupin dhe mendjen , por ju lehtëson dhe nga dhimbjet . Të mbash pozicionet e caktuara e ndihmojnë trupit të relaksohet dhe ua heq mendjen nga dhimbja. Pra, herën tjetër që do keni frikën e dhimbjeve, provoni një klasë joge.

Dilni për vrap ose ecje

Sekreti i vërtetë i të larguarit të dhimbjes është të lëvizësh. Ushtrimet ndihmojnë duke lehtësuar procesin e daljes së lëngjeve. Pas vrapit është e sigurt që do ndiheni 100 herë më mirë.

Bëni një dush

Pasi të keni vrapuar e të jeni djersitur, zhytuni në vaskën tuaj. Sapunët aromatikë ose edhe qirinjtë ndihmojnë shumë në procesin e të qetësuarit. Uji i ngrohtë i ndihmon muskujt të qetësohen dhe të marrin veten.

Rehatohuni me një bidon me ujë të nxehtë

Një alternativë natyrale për të shpëtuar nga dhimbjet është edhe një bidon me ujë të ngrohtë. Nxehtësia mbahet në zonën ku ndihet dhimbja e brendshme, nga ku aktivizon receptorët e nxehtësisë në trupin tonë dhe nga ana tjetër bllokon receptorët kimik të dhimbjes.

Pini një gotë me çaj kamomili

Çaji i kamomilit përmban glicine , një kimikat i cili ndihmon në kontrollimin e spazmave të muskujve duke përfshirë këtu edhe ato të periodave.

Shmangni kafenë

Kafeja ju dehidraton dhe shkakton fryrje të parehatshme, të cilat vetëm e përkeqësojnë dhimbjen e periodave. Mund të shërbejë gjithashtu si agjent inflamator dhe të irritojë në këtë mënyrë organet e brendshme.

Pini një gotë vere të kuqe

Mund të shijoni një gotë me verë të kuqe gjatë periodave dhe do t’ju bëjë të ndiheni më mirë. Një komponentë i gjetur në verën e kuqe ka treguar se redukton kontraktimet e mitrës dhe detyrimisht edhe dhimbjet. Gëzuar!

Shmangni ushqimet e kripura

Mund të jeni duke përjetuar disa kontraktime të fuqishme, por përpiquni t’i rezistoni ushqimeve të kripura. Ashtu si kafeja, edhe ushqimet e kripura ju dehidratojnë duke ju lënë të ndiheni të fryrë dhe duke krijuar një gjendje parehatie.

Çokollata e zezë

Gjatë dhimbjeve të periodave mund të përdorni pak çokollatë të zezë dhe keni për të vënë re se ajo do t’ju bëjë të ndiheni më mirë. Në të gjendet endorfina, e cila e vendos trupin tuaj në një humor më të mirë dhe shërben si një qetësues natyral.

Një kuti me akull

Disa femra preferojnë ftohtësinë që ofron një pako me akull në krahasim me një bidon me ujë të nxehtë. Akulli ul inflamacioni në zonën e fundit të barkut dhe ju ndihmon të ndihemi më të qetë dhe të rehatshëm.

Pini ujë

Të qenit të hidratuar është shumë e rëndësishme gjatë periodave. Pirja e sa më shumë uji do t’ju ndihmojë të nxirrni lëngjet e tepërta të mbledhura në trupin tuaj. Mundohuni të keni me vete gjithmonë një shishe me ujë për t’u siguruar se nuk do të jeni të etur në asnjë moment.