Çfarë duhet të dini për ditën e nesërme, dielli do të ‘mbulohet’ tërësisht

Me 21 gusht, bota do të përjetojë një një eklips që do të mbulojë tërësisht diellin.

Ky eklips ndodh për herë të parë që nga viti 1918. Hëna do të zhvendoset pas Diellit dhe sipërfaqja e Tokës do të zhytet në hije të plotë për disa minuta.

Eklipsi do të mund të shihet në të gjitha shtetet e botës, por më i dukshëm do të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Eklipsi i ditës së nesërme besohet se do të zgjasë 1 orë e 40 minuta.

Sipas teorive konspirative, mendohet se kjo datë do të shënojë nisjen e një apokalipsi dhe fundin e botës, duke sjellë kështu një shkatërrim 7-vjeçar.

Ky eklips ndodh kur hëna mbulon tërësisht diellin duke bërë të dukshme vetëm “koronën” e tij. Eklipset ndodhin shpesh por ky që do të ndodhë nesër është i veçantë pasi do të jetë i plotë dhe i dukshëm rreth kontinentit të Amerikës së Veriut.

Do t’i duhen rreth 90 minuta hënës për ta mbuluar tërësisht diellin. Pra do të fillojë në orën 10:15 paradite në Bregun Perëndimor dhe do të përfundojë rreth orës 14:45 pasdite.

Shtegu i totalitetit, aty ku drita e diellit bllokohet tërësisht nga hëna, është 70 milje e gjerë dhe kalon në 14 shtete amerikane. Një pjesë e mirë mund ta shikojnë të gjithin, por shumë të tjerë mund të shikojnë vetëm një pjesë të tij sipas NASA’s, nuk duhet ta shikoni pa syze të mira sepse mund t’ju dëmtojë sytë.