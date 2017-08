I premtuan shumë para nëse i dërgon në Britani, shqiptarët futën në telashe të mëdha rumunin

Një burrë nga Rumania, kontrabandoi dy shqiptarë në Hull në makinën e tij pasi iu premtua një shumë e madhe parash për t’i futur ata në Britani të Madhe.

Mësohet se Natanael Mateu, 24 vjeç, u kap me dy pasagjerë në makinën e tij më 30 korrik të një viti më parë, pasi u përpoq t’i çonte ata në stacionin e emigracionit në King George Dock. Sipas të dhënave, shtetasi në fjalë u deklarua fajtor për akuzën për shkelje të ligjit mbi imigracionin, fillimisht tha se ai u transferua për të kontrabanduar shqiptarët në vend si një gjest i vullnetit të mirë.

Megjithatë, pasi u hetua nga një gjyqtar, dhe Mateu nga Rumania, më në fund e pranoi kryerjen e krimit për para.

Cathrine Kioko-Gilligan, duke mbrojtur, tha në emër të klientit të sak, se: “I pandehuri thotë se ishte në parkun e makinave kur iu afrohej dy individëve. Ai tha se ata nuk kishin para, ushqim dhe kishin familje në Britani të Madhe dhe për mirësinë e zemrës së tij i transportoja përtej kufijve.”

Gjykata e Hull Croën dëgjoi të pandehurin sepse burrat shqiptarë ikën dhe hipën në një traget nga një vend evropian përpara se të burgoseshin nga autoritetet.

Phillip Evans, duke ndjekur akuzat, tha: I pandehuri dhe të dy burrat kishin shumë pak para. Por Mateu më në fund pranoi do ta merrte shpërblim financiar pasi ti kishte kontrabanduar me sukses palët.

Zonja Kioko-Gilligan tha: “I pandehuri tani më thotë se do të kisha marrë një shpërblim financiar”.

Paratë nuk u transmetuan plotësisht, por mendova se pagesa do të ndodhte pas përfundimit të transportit “.

Por gjykatësi Jeremy Richardson QC i ka kërkuar Mateu, që të fliste më shumë në lidhje me ngjarjen, duke i kërkuar bashkëpunim me policinë dhe për ti dhënë më shumë informacione.

Duke folur drejtpërdrejt me Mateu, i cili jeton në Middlesex, gjykatësi Richardson e nxiti të tregonte të vërtetën i mori telefonin e tij celular ku dhe pa gjithë bisedën. Më në fund i tha se: “Shkelja e ligjeve të emigracionit në çdo vend është një çështje serioze”. Rasti i Mateut u shty deri më 15 shtator në Hull Croën Court. Të dy shqiptarët janë deportuar në vendin e tyre.