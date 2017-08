Bora Zemani tregon se i ka marrë emisionin Bejlerit, kjo e fundit nuk vonon. Ja çfarë poston (Foto)

Një postim i Bora Zemani ka habitur të gjithë shikuesit e Supersportit.

Nga sot në Bar Skedina në Supersport,’ – shkruan Bora Zemani në ‘InstaStory’. Në këtë emision më herët është shfaqur për shumë gjatë Ilda Bejleri.‘Nuk besoj se do fitoj gjithmonë, por shumicë e rasteve PO,’ – shton Zemani. Ndërkohë Bejleri nuk ka bërë publik asnjë projekt apo emision të ri ku mund të shfaqet.

Por vetë sot, ka qenë Bejleri që e ka bërë te ditur se nuk do ta drejtojë me këte emision por nje emision tjeter. Per me shume lexoni statusin e Bejlerit.

Bora Zemani dhe Ilda Bejleri janë dy nga moderatoret më të njohura e të ndjekura në rrjetet sociale. Ato lakohen shpesh në mediat rozë për fotot provokuese, bukurinë apo jetën personale. Vetëm pak ditë më parë Zemani u përfol se ishte ndarë nga bashkëshorti i saj DJ i njohur Vin Veli, nisur nga fakti që ai nuk e ndiqte më partneren në Instagram, dicka që ai e shpjegoi si pasojë e një programi të instaluar në telefon.