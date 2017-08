Në krahë të këngëtarit shqiptarë me famë botërore, Bleona Qerreti i mahnitur nga i riu (Foto)

Një natë më parë, Bleona Qerreti ishte pjesëmarrëse në evenimentin “Warner Music”. Këngëtarja, nuk ishte shqiptarja e parë në këtë.

Rita Ora gjithashtu! Por, edhe Stanaj. Ky i fundit, i adhuruari i Bleonës, mori një dedikim të bukur nga këngëtara. The Queen and the Prince! Proud of you, shpirti Stanaj! About last night! Ky ishte statusi i këngëtares Bleona Qereti, i postuar të premten, krah fotos me artistin shqiptar me famë botërore.

Me një fustan të zi transparent dhe mjaft e kuruar, Bleona më në fund publikon diçka nga jeta e saj e momentit, ndërsa shfaqet e lumtur në krah të 23- vjeçarit, që jeton në Neë York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Pas eksperiencës në Shqipëri si anëtare jurie e spektaklit “Your Face Sounds Familiar Albania”, Bleona i është rikthyer SHBA-ve, ku jeton prej vitesh. Nuk dihet se çfarë e lidhi me Stanajn në këtë festë mesnate, i cili pak muaj më parë ishte në Tiranë në finalen e “The Voice of Albania”.

Stanaj, i cili po shijon një sukses ndërkombëtar me projektet e tij muzikore “Ain’t Love Strange” dhe ”Romantic”, performoi “live” në Tiranë dy këngët e tij të suksesshme në skenën e “The Voice”.