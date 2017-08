Berisha zbulon emrin: Ky është trafikanti i drogës që punon në administratën e Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha ka postuar një tjetër denoncim të qytetarit dixhital, ku akuzon ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri dhe kryeministrin aktual Edi Rama për lidhjet e tyre me trafikantë droge.

“Aq sa mund te ndash tymin nga bloza, mund te ndash Ramen nga droga! Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital! Sb” shkruan Sali Berisha në Facebook-un e tij, dhe më poshtë paraqet mesazhin e qytetarit dixhital.

“Si je z.berisha.desha tju denoncoj per 1 person shum te rrezikshem qe e kam pa duke leviz me makinen e ministris brendshme konretisht me makinen e inuk duke kontrollu te gjitha ndertimet ne vlore.Ky njeri eshte gent alizoti krahu djatht i sajmir tahirit i arrestum ne 2006 me 50 kile drog kur punonte si shofer te gjykata kushtetuse.eshte i denum me 10 vjet burg e tani punon te ministria brendshme.kete trafikant te rrezikshem e ka denoncu pd disa here por sic duket eshte shume i forte e nuk e leviz dot as kryeministri.si ka mundesi qe nje person pa shkoll dhr i denum per trafik droge punon ne administrate??si ka mundesi qe nje i denuar per trafik droge punon te inuku dhe ben terror ne vlore me fugon me targat e ministris brendshme???kjo zoti berisha eshte administrata e Edvinit…po kto si shef ai.te uroj jete te gjate..lider i popullit shqiptar”