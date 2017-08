Qytetari dixhital ankohet, Berisha publikon pamjet: ”Ja çfarë bëhet për dijen e fëmijëve tanë” (Video)

Një tjetër ankesë nga qytetari dixhital është marrë parasysh nga ish- kryeministri Sali Berisha.

Ky i funditpërmes një postimi në ‘Facebook’ ka denoncuar radhët e gjata me të cilat përballen nxënësit dhe prindërit të cilët presin për t’u pajisur me libra për vitin e ri shkollor. Berisha ka publikuar një video, dërguar nga qytetati dixhital, ku shihet qartë radha e gjatë me njerëz në shkollën ‘Vasil Shanto’ në kryeqytet të cilët u duhet të përballen edhe me temperaturat e larta.

Statusi i Sali Berishës:

Rradhe ne pisk te zhegut për librat ne shkolla!

Lexoni dhe shikoni videon e nxënësit dixhital! sb

“Pershendetje Berisha ! Shiko se si behet radha per shpendarjen e librave ne shkollen Vasil Shanto . Turp dhe faqe e zeze . Shiko cfare behet per dijen e femijeve tane . Te pershendes uroj cdo te mir per ty”.