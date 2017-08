Astrologia flet për të papriturat e secilës shenjë, lexoni për tuajën

Sot Dielli futet në shenjën e virgjëreshës Situata ndryshon pasi tashme Dielli, Hëna dhe Merkuri i kundert ndodhen në Virgjeresh.

Zjarrit që na digjte do i bjere fuqia dhe do ketë tone më të ulta; do fillojmë të analizojmë e detajojmë me shumë. Nuk duhet të bëjmë vazhdimisht kritika apo te jemi te pakenaqur. Rikthimi i gabimeve nga e kaluara do ndjehet me shumë. Ose do rregullojmë levizjet që kemi bere ose do ndryshojmë pozicion.

Vëzhgimi do jetë arma jonë më e fuqishme.

Dashi: kujdes me punen dhe shendetin! Kujdes udhëtimet e punës, ndryshimet aty dhe debatet apo gabimet.

Demi: do ketë vëmendjen te jeta erotike dhe veprimi krijues. Çdo gabim i së shkuarës mund të përsëritet.

Binjaket: do merren me familjen, shtëpinë, pasurinë, ndërtime, rregullime… kujdes dokumentet se mund të mos bëhen siç duhet.

Gaforrja: do ketë informacione jo shumë të sigurta, lajme kontradiktore, udhëtime të shkurtra e jo shume positive.

Luani: duhet të merret me gabimet në çështjet ekonomike, të jetë më i matur ose të ndryshojë taktikë.

Virgjeresha: do analizojë më shumë se herët e tjera por mund të bëj të njëjtat gabime, kryesisht duke humbur kohë.

Peshorja: do ketë rikthim ankthesh, pasigurish e problematikash në punë apo në çeshtje ligjore.

Akrepi: do sqaroj më mirë qëllimet e veta me bashkepuntoret apo aleancat si dhe në jetën erotike nuk duhet te ngaterrojë shoqërine me dashurinë.

Shigjetari: duhet të merret me karierën, të ardhmen, pozicionin në familje dhe rishikimin e disa gabimeve që ka bërë.

Bricjapi: do ketë vështirësi në dokumentacione apo çeshtje studimore e udhetime të largëta.

Ujori: do sqarojë çeshtjet ekonomike, detyrimet apo çeshtjet personale në një marrëdhënie.

Peshqit: do kenë rikthim të bashkëpunetoreve me probleme apo çeshtjeve që do sqarohen në cift, nga e kaluara./panorama