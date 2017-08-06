Aksident tragjik në Vlorë, “Benz”-i godet për vdekje kalimtarin

Një 67-vjeçar gjeti vdekjen sot në një aksident të ndodhur në aksin Orikum-Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30 të ditës së sotme, Salla Operative e Policisë së Vlorës është njoftuar nga një telefonatë se në aksin rrugor Orikum-Vlorë, një automjet tip “Mercedes Benz”, ka aksidentuar, një shtetas këmbësor.
I dëmtuari, shtetasi N.B., 67 vjeç, është transportuar me ambulancë në Spitalin Rajonal Vlorë, ku ka ndërruar edhe jetë.
Nga verifikimet paraprake të policisë, drejtuesi i mjetit rezulton të jetë shtetasi A.B., 27 vjeç, i cili po shoqërohet në Komisariatin e Policisë për hetimet e mëtejshme të zbardhjes së rrethanave të ngjarjes.
PUSHUESI NE VLORE
ISHA PERSONALISH NE KETE AKS DHE ME LEJONI TJU KOMENTOJE PER NJEREZIT KURIOZ DHE TE DURUAR NE KETE VAKT DREKE…
VLORE ORIKUM ESHTE NJE PERFORMANCE BANALE E NJE POPULLIT THELLESISHT TE SHEMTUAR NE ETIKE, STIL, KULTURE, ANTIKULTURE DHE NE CTE MUNDENI APO TE MOSMUNDENI NE IMAGJINATEN TUAJ VERORE
MAKINA TE CILAT DRISHESHIN NGA KAKARIMAT E TE QESHURAVE KUR NDERKOHE DIKUSH JEPTE SHPIRT, DHE NE SEKTIN E MAGJISE SE ZEZE NE TRIANGOLO LION TORINO DHE PRAGE NUK DO GJENIN KURAJON E MJAFTUESHME PER KAKARIMA TE TILLA PLOT YNDYRE DHE AROME QE KUNDERMON FLATRAT E HUNDES, AROME E KREMIT DYLEKSH NE MINIGONAT E LEKURES IGELIT.
PROFILE KURDESH ME VARSE NE QAFE, PROFILE KAMORRISTESH VLONJATE QE NE KOMLIMENTIN ME TE PAKURSYER MUND TE QUHEN DHJARE OSE GAXHGAUN,,DIKUR QUHESHIN TOPEKEC
DHJARLLEKU NE KETE AKS EVIDENTOHET NGA GJITHCKA, QE NGA MUZIKA VOLGARE (OH E KE BATHEN E MIRE) APO O SA MIRE ME QEN DHJARE,,,,
VARESET MBI TATUAZHET GOTIKE QE SHKRIHEN NE DJERSET LETYRE DERI NE SHKRIME JAPONEZE ME THEKS MAGREBIN.
CTE THUASH PER ATLETET E KUQE MBI PULPAT E PIKTURUARA NGA PIROGRAFI QE KA ARDHUR NGA GREQIA POR ME STUDIO NE ELLADHA, CTE THUASH PER QETHJEN E FLOKUT GUNGE? APO BLUZA ME SHKELIM QE DHE GAY HOLLANDEZ DO E KISHIN ZILI,,,PER PUTHJET MAKINE ME MAKINE NE AKSIN E PROSTITUCIONIT VOLGAR
O DHJARE TE NDERUAR, JU LUTEMI NE EMER TE MEMORIES SE QYTETIT VLORE, JU LUTEMI LAHUNI ME SAPUN DHE MOS MOS MOS PERDORNI PARFUMET MALIZIA SEPSE NXIRRNI NGA FUNKSIONI ASHENSORET,,,LAHUNI KUR HANI MISHIN TUAJ TE TRASHGIMISE FAMILJARE, KUR VINI NGA DASMAT LAHUNI NGA ERA E ESENCES SE TRENDAFILIT DHE NGA BYREKU ME QEPE.
O DHJARE TE NDERUAR, MOS PERDORNI MOTORA UJI!!!! O KRIMINEL MOS VRISNI TURISTAT MINOREN NE BREGDETIN E JONIT!!! MOS SHTYPNI NJEREZ,,MOS BENI PALLATE TE STILIT GREK VITET 78,,,MOS VISHNI ROMA QE SHKELQEJNE
ME DEGJONI SHOKE DHJARE,,,SHKONI NE FSHAT DHE PA ASNJE KOMLEKS HAPNI BUJTINA, BENI RECEL, RAKI DHE ME THJESHTESI KRIJONI JETEN NE VENDET TUAJA QE I TYMOSET ME DJEGJEN PER KULLOTA DHE PER PAK LUTJE ALLA MARIA MARIA,,,,BIME MEDICINALE
PO PRA,,,SOT ISHA 3 ORE NE ATE AKS DHE PJESA QE KULMON ISHIN POLICET NE HIJE TE LLAMARINAVE DHE QE PININ DUHAN SI HAJDUTET DIKUR MBAS VJEDHJEVE TE PJESHKEVE NE ORIKUM,,DUHAN QYL NE HIJE TE RRUGES, POLICE TE SKUQUR NGA RAKIA DHE NGA DIELLI ,,TE SKUQUR NGA URDHERI I DREJTORIT TE TIRANES DHE NGA INATI QE DIKUSH GJETI VAPEN PER TE DHENE SHPIRT
KETO DITE ESHTE KOMENTUAR DHE URREJTJA E AGIM HUSHIT,,NJE LEGEN SPURDHIAK QE SHAU SHQIPERINE DHE NUK PATI BYTHEZE TE DILTE HAPUR NE SHESHIN E MEJDANIT POR NJE BURRACAK LEGEN SPURDHIAK.
UNE SHAJ OSE KRITIKOJE KETE PJESE QE MBAN ERA PERÇ,,,DHE JO SHQIPTARET DHE VENDIN TONE,,POR TE GJITHE E DIME QE KJO PJESE FATKEQESISHT NA PREZANTON NE BOTE,,QE NGA MOMENTI QE HIPIN NE AVION ME NGRENIEN E BYREKUT DHE ME PULEN E PJEKUR,,
QE NGA KEMBET ME ERA DHI, QE NGA VRAPI SPINT NE RINAS
TURP DHE ZOTI PASTE MESHIRE PER NE QE SHPESH KENDOJME,,,OOOO SA MIRE ME QEN DHJAR, OEEE OEEEE
NDJESE PER ZGJATJEN E EMAIL DHE NDERIME PER NJERIUN QE DHJARI E SHTYPI ME BENZ APO BMW E BLERE NGA MARIA MARIA E MALIT MBAS KANINES