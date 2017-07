Zbulohet fakti i rëndë për masakrën në Borsh, viktima vetëm pak minuta para vrasjes ishte në…

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ish-kryeministri Sali Berisha ka zbuluar nje fakt te ri ne lidhje me masakren e ndodhur diten e sotme ne Borsh, ku nje person u vra dhe tre te tjere u plagosen.

“I riu Enea Myftaraj, qe u masakrua me thika ne Borsh, 30 minuta para vrasjes kerkoi ndihmen e policise.

Çunat e krimit i thane “le te te vrasin ty sot se neser do merremi me ta?!?!” Krim i shemtuar!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb”, shkruan Berisha ne Facebook. Ja cfare publikon ai me tej:

“Përshendetje dr Berisha te uroj shendet

Po te informoj për ngjarjen tragjike ne fshatin Borsh

Djali qe ka qen i kercenuar nga dora gjakatre Ena Myftaraj esht kercenuar me jet 30 min para ngjarjes . Enea ka shkur ne posten e poicise kanabiste Borsh dhe ka njoftuar pseudo policin Shefqet Toçi me rrezikohet jeta nga disa persona. Përgjigjja e policit ka qe e prere NESER e zgjidhim se esht von. Enas sipas informaconeve i kan dal prap banda para. Duke pare situaten ka thirr shoket ne mbrojtje. Se policia po flinte. Kjo papergjegjshmeri e policise çoi ne konflikt me mjete te mpreta. Vdekjen e nje djali te ndershem dhe punetor dhe plagosjen e 3 te tjerve dhe keta te pa fajshem. Te lutem anonim se çnuk pret nga kanabistet”