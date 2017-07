U aksidentua në Maqedoni, gazetari: Ahmetaj ishte me një femër në makinë, po shkonte në Serbi

Disa ditë pas aksidentit fatmirësisht jo fatal të ish- ministrit të Financave, Arben Ahmetaj, reagon gazetari Kastriot Myftarai.

Në FB ai ka postuar një version të tijin në “Facebook” se si kanë rrjedhur gjërat, duke u nisur nga disa detaje nga vendi ku u aksidentua ish-Ministri i Financave, Arben Ahmetaj.

Ai deklaron se mediave iu dha një version i rremë, një bashkëpunim i Agim Nuhiut dhe Policisë Shqiptare.

Myftaraj shton se Ahmetaj udhëtonte me një femër, identiteti i të cilës nuk është bërë i ditur.

“Për të krijuar versionin e rremë kanë bashkëpunuar zëvendësministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë, Agim Nuhiu, i BDI (partia e Ali Ahmetit) dhe Policia e Shtetit e Shqipërisë. Pikësëpari është dhënë njoftim i rremë për vendndodhjen e aksidentit. Ai nuk ka ndodhur në Kumanovë por në rrugën që të çon nga qyteti i Kumanovës për në vendkalimin kufitar të Maqedonisë me Serbinë, në Tabanovcë. (Kumanovë-Tabanovcë 10 km)

Autobusi me të cilin pati një përplasje ballore automjeti i drejtuar nga Ahmetaj ishte duke ardhur nga Zvicra në Maqedoni, nëpërmjet Serbisë. Pra, Ahmetaj ishte duke udhëtuar për në Serbi, madje me shumë ngut, çka kuptohet nga shpejtësia e madhe që kishte automjeti i tij në momentin e përplasjes.

Nëse autobusi do të kishte qenë me shpejtësi të madhe, do të ishte rrokullisur pas përplasjes me një automjet të rëndë si “Range Rover”. Frenimi nga ana e shoferit të autobusit, falë shpejtësisë shumë më të ulët se e automjetit që i vinte përballë, ka qenë shpëtimtar për të dy palët, ndryshe do të ishin coptuar të dy palët duke u rrokullisur disa herë.

Përse shkonte Ahmetaj me kaq ngut në Serbi, duke kaluar nëpër Maqedoni, pra në një rrugëtim kaq të gjatë? Dhe pikërisht pas Takimit të Triestes ku u nënshkrua marrëveshja për krijimin e Jugosllavisë së Re, e maskuar pas emërtimit Tregu i Përbashkët i Ballkanit Perëndimor? Si ndodhi që Ahmetaj për pak u bë dëshmori i parë i Tregut të Përbashkët të Ballkanit Perëndimor? Me çfarë biznesi po merrej ai? A po dërgonte një sasi të madhe parash cash (euro) në Serbi jashtë kanaleve bankare?

Kush udhëtonte bashkë me Ahmetajn? Dëshmitarët në ngjarje flasin se nga automjeti i Ahmetajt u nxorr edhe një femër, emri i së cilës u mbajt i fshehtë dhe nuk iu dha medias nga ana e Policisë së Maqedonisë që në këtë çështje u manipulua nga zëvendësministri Nuhiu i BDI. Por është e sigurt se fatkeqja nuk është zonja e Ministrit e cila gjendej në Shqipëri në atë kohë dhe ka udhëtuar menjëherë drejt Shkupit, ku u cua për trajtim bashkëshorti i saj, që duket se ka më shumë se një short të tillë.

Aksidenti i Ahmetajt në Maqedoni mbetet ende i mbuluar me shumë enigma. Arben Ahmetaj është një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Edi Ramës, i quajtur superministër kur ishte në krye të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, e që më pas u bë nga Rama Ministër i Financave, megjithëse është diplomuar për anglisht.

Ahmetaj e la postin përkohësisht në maj për shkak se marrëveshja Rama-Basha parashikonte që postin e tij ta merrte një ministër teknik në periudhën e zgjedhjeve, por në shtator Ahmetaj pritet të bëhet përsëri ministër.”