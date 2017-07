Tentuan të vrasin nipin e ish-ministrin e PS-së në Tepelenë, ja si i shpëtoi atentatit i riu

Pasditen e sotme, në lagjen “Mustafa Matohiti”, Tepelenë, janë raportuar të shtëna me armë zjarri.

Sipas policisë, objektiv i atentati ka qenë Orjol Memushi. Mësohet se Memushi është person me precedent të mëparshëm. Ndërsa nga ana tjeter Oltjon Memushi është djali i ish-kryetarit të komunës Qendër në Tepelenë nga fshati Luzat dhe nip i Luan Memushit ish -ministrit të Arsimit.

NJOFTIMI I POLICISË

Tepelenë.

Informacion paraprak.

Njoftohemi se në lagjen “Mustafa Matohiti”, Tepelenë, ka të shtëna me armë zjarri.

Menjëherë kanë shkuar shërbimet e policisë ku kanë konstatuar se:

Në afërsi të Pallatit të Kulturës, ka pasur një konflikt të castit midis shtetasit D.R dhe O.M.

Pas debatit me fjalë, shtetasi O.M ka hipur në automjetin e tij tip “Volksëagen” për tu larguar.

Shtetasi D.R ka qëlluar me armë në drejtim të automjetit, ku është dëmtuar vetëm xhami i automjetit.

Nga të shtënat nuk ka të lënduar.

Grupi hetimor po punon për për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Vijon puna për kapjen e shtetasit D.R.

Të shtëna me armë zjarri në Tepelenë, policia në vendin e ngjarjes

Të shtëna me armë zjarri janë shënuar në qendër të qytetit të Tepelenës.

Nga të dhënat paraprake mësohet se ka ndodhur një sherr mes dy të rinjve ku njëri prej tyre ka qëlluar me armë zjarri dy tre herë në ajër.

‘Panorama” bën të ditur se ngjarja ka ndodhur pranë ‘Shtëpisë së Oficerëve në Tepelenë.

Ende nuk duhen motivet e konfliktit. Policia është në vendin e ngjarjes dhe ka identifikuar njërin pereh personave të përfshirë në konflikt.

Policia në vendin e ngjarjes ka gjetur nje gëzhojë dhe një mjet Volsëagen i cili dyshohet të jetë i autorit.