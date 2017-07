Berisha si kurrë më parë: Rama shëtiste lakuriq sipër gomarit, kurse tani…

Akuzat e ish kryeministrit Sali Berisha për kryeministrin Edi Ramën nuk kanë qenë të “lehta” asnjehere, ndersa në fjalorin apo përmbajtjen e tyre, nuk kane munguar shprehjet dhe epitetet kritikuese.

Por ish kryeministri Sali Berisha ka shkuar me tej sot duke deklaruar se Rama vuan dukshëm nga çrregullimet e personalitetit, një “sëmundje” që ish lideri i PD-së e gjen tek ekzibicionizmi i kryeministrit.

Ja cfare shkruan Berisha:

Marrezia nuk ka brire por ka atletet dhe çitjanet e Norieges ne tapet te kuq!

Te dashur miq, i damkosur si autor i narko-shtetit te vetem ne Europe, Edivin Kristaq Rama ka filluar keto muajt e fundit te kryej akte bizare, deshmi flagrante e çregullimeve te personalitetit te tije,me te cilat ai beson se mund te terheq vemendjen dhe te zbehe ne nje fare menyre opinionet qe ejzistojne per te si Noriega i Europes. Keshtu, ai po i rikthehet ne forma te tjera ekzibicionizmit, sindrom nga i cili ai ka vuajtur shume ne mesin e viteve 90, kur, per te terhequr sado pak vemendjen, hypi lakuriq mbi nje gomar dhe shetiste me nje mikun e vet buze liqenit artificial te Tiranes, apo kur dilte cullak ne nje plazh publik se bashku me bashkeshorten e tij te radhes.

Po ne kuadrin e ketij sindromi, apo me sakte te themi nje varianti te ekzibicionizmit, ai ka zgjedhur çitianet dhe se fundi atletet per tu paraqitur me to ne samitet nderkombetare, ne pjesen e tyre zyrtare dhe jo kazuale apo jo zyrtare.

Me kete perversitet ndaj qendrimit protokollar te botes se civilizuar, i ndertuar jo ne dekada por dhe shekuj, Edi Rama ne radhe te pare tregon se nuk ka respektin minimal per personin e tij dhe se per te terhequt pak vemendjen e kolegeve te tij ben hokatarin, barsoletaxhiun apo lolon, dhe se fundi iu tregon atlete dhe çitjane dhe ben shkelesin e nje protokolli te ujdisur te vendeve te lira.

Ai harron se çdonjeri prej tyre ka veshjet e tij popullore, ka atletet personale per sport, por ne respekt ndaj vetes dhe kolegeve te tij, protokollit te takimit nuk i lejojne vetes te shperfille asgje nga protokolli i caktuar. Nga ana tjeter, me keto xheste ekzibicioniste vulgare, Rama mendon se shperfille perfaqesuesit e vendeve te tjera, por ne te vertet, me briret e tij ai fyen dhe lendon nje komb te tere duke treguar se kush i perfaqeson shqiptaret dhe si arrine kanabizimi te transformoje sjelljen, karakterin, seriozitetin e perfaqesuesit me te larte te ejzektutivit shqiptar.

Ai iken por koleget, stafet dhe mediat tallen me te, kurse faturen e brireve te marrezise se tij e paguajne shqiptaret! sb