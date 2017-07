Shmangu takimin me Ramën në Kuvend, Meta ironik: E pashë dhe më duket se më pa

Gjatë intervistës së tij të parë si President i Republikës, Ilir Meta shpjegoi shmangien e takimit me kryeministrin Edi Rama pas betimit në Kuvend.

I ftuar në Top Story, Meta shpjegoi dhe nëse do të ketë kontakte me kreun e qeverisë tani e tutje.

Pati shtrëngim duarsh në Presidencë, por në Kuvend u shmang takimi me Ramën..

Meta: E pashë dhe më duket se më pa..

Doni s’doni do keni kontakte? A ka kontakt njerëzor me Ramën?

Meta: Nga ora 00:00 kam lënë 25 vitet e mia parlamentare dhe partiake aty ku i nisa dhe absolutisht në këtë detyrë do jem bashkëpunues me të gjithë, se kështu është detyra, është dhe detyrim qytetar, dhe do jem i hapur të bashkëpunoj me Ramën dhe me të gjithë faktorët e tjerë.