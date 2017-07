Selami rrëfen: Ja roli i Berishës në PD nëse fitoj unë

Në një intervistë për gazetën ‘’Panorma’’, kandidati në garë për kreun e PD-së, Eduard Selami ka folur ndër të tjera për raportin që ka me ish kryetarin, Sali Berisha.

Ai pranon se Berisha i ka shprehur neutralitetin, të cilin ai e respekton dhe thotë se me të do të ketë bashkëpunim.

“Patjetër që do të kem një bashkëpunim me z.Berisha. Por jo si ky bashkëpunim që të jetë një hije e zbehtë, duke marrë anët më negative të tij, siç është autoritarizmi që ka marrë z. Basha. Por siç jemi ne Parti Demokratike, parti e vlerave dhe trashëgimisë, edhe unë do të marr anën më të mirë të z. Berisha”- thote Selami per “Panorama”.

Sipas tij, Berisha, ka kontributin e tij. “Por në atë model të ri lidershipi që unë ofroj, z. Berisha do të jetë një zë, por nëse do të merret apo jo parasysh mendimi i tij, atë do ta vendosin forumet. Unë nuk e shoh lidershipin që të mënjanohet njëri dhe të vijë tjetri. Çdokush ka vlerë dhe pa dyshim z. Berisha ka vlerë në PD”- thote Selami.