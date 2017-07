Selami: Humbja e thellë e PD në zgjedhje e ka zanafillën në…

Tweet on Twitter

Kandidati Eduard Selami vazhdiu fushatën për postin e kryetarit të PD me takime në Patos, Mallkastër, Roskovec dhe Lushnje. Duke analizuar shkaqet e humbjes së PD në zgjedhjet e 25 Qershorit, Selami tha se humbja e ka zanafillën më të hershme dhe së fundmi pati shmangie të konsiderueshme nga sistemi i vlerave, meritokracisë, konkurencës dhe rregullave brenda partisë.

“Demokratët janë qytetarë të angazhuar por ata u shpërfillën dhe nuk u dëgjuan. Ne duhet ti kthejmë njëri-tjetrit besimin, duhet ti kthehemi vlerave të lirisë, e më pas tia rikthejmë ato, të gjithë shqiptarëve”, tha zoti Selami. Sipas tij humbja ne 25 Qershor ishte refuzim i shqiptarëve ndaj lidershipit të Bashës.

“Ne duheti ti rikthejmë demokracinë e brendshme PD, funksionimin demokratik, dhe duhet që të prezantojmë brenda forcës sonë politike një frymë të re e cila duhet të insipirojë jo vetëm demokratët por dhe të përcillet për gjithë Shqipërinë. Ne duhet të rrezatojmë shpresë për shqiptarët. PD që në vitin 92 ka qenë forca më promotore e zhvillimit dhe ajo duhet të kthehet alternativa më e mirë për progresin e shqiptarëve”.

Kandidati Selami tha se së bashku me demokratët, seksionet dhe anëtarësinë do të punojë me një platformë bashkimi dhe jo përcarje, për të kthyer besimin te PD dhe te vlerat e demokracisë.

“Një anëtar një votë, me këtë rrugë do të zgjidhet cdo përfaqësues karriere në parti dhe në pushtetin e të gjitha niveleve, Parlament, ministra, bashki dhe në cdo perfaqësim pushteti. Po të më votoni, secili prej jush do te jetë pjesë e vendimmarjes në respekt të frymës së fushatës për postin e kryetarit të PD”, tha Selami.