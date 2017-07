Rama publikon ‘’listën e zezë’’, Berisha tregon sekretin e madh: Pse e përfshiu Mentor Petrelën dhe frika që ka nga Meta

Një reagim i fortë ka ardhur nga Sali Berisha pasi Rama publikoi listën e zezë, me 100 emrat e atyre që kanë abuzuar me detyrën dhe përfshirjen e të mirënjohurit Mentor Petrela, zbulon arsyet e iniciativës që i ngjan sipas tij masave të eterëve të tij.

Reagimi i Berishës

Lista e zeze e Rames, Trieste dhe presidenti i zgjedhur Ilir Meta!

Sot, Edvin Kristaq Rama, ne nje akt te pashembullt, antiligjor, antikushtetues botoi listen e tij te zeze apo listen e urrejtjes, hakmarrjes dhe gjahut te shtrigave.

Ai, sikur te ishte ne mjekim pa rezultat ne ndonje spital psiqiatrik, ka renditur ne liste 101 persona me emer ose funksione duke mos paraqitur asnje prove, fakt, deshmi apo dokument per asnjerin prej personave te akuzuar dhe i ka vendosur ne listen e tij te zeze.

Shkurt, njelloj si dikur per eterit e tij, akuza eshte njekohesisht dhe prova e fajsise se te akuzuarit!

Ne te vertet, historia e listave te zeza eshte histori diktaturash mizore. Keshtu, ne vitet e para pas luftes, eterit e Edi Rames, per te mbjelle terror mbushnin muret e shkollave dhe ndertesave te tjera publike me listat emerore te armiqve te regjimit te varur apo pushkatuar ate dite apo ate jave.

Po keshtu, lista te zeza por top sekrete dhe jo publike mbante policia sekrete hoxhiste me emrat e personave qe do pushkatoheshin pa gjyqe ne rast te nje situate te veçante.

Prandaj dhe dje, nje mik i imi qe kishte patur emrin ne listat top sekret te sigurimit dhe qe femije kishte lexuar emrin e xhaxhit te tij, ne shkurt te vitit 1945, ne nje liste te varur ne nje shtylle se bashku me 8 emra te tjere te pushkatuar ate jave ne qarkun e Shkodres, i tronditur me shkruante dje se Rama u kthye tek shteti i listave!

E verteta eshte e vertete, lista e zeze eshte liste e zeze!

Mirepo konstatoj se lidhur me qellimet e listes se zeze te Edi Rames ka konfuzion.

Une mendoj se dy jane qellimet me kryesore te Edi Rames dhe listes se tij te zeze.

Njeri prej tyre edhe lidhet me Triesten, natyrisht jo me perpjekjen e Rames per te mbuluar deshtimin e tij te plote ne samit per sa u perket projekteve, siç kane shkruar dje ne media disa gazetare. Lista lidhet me Triesten me diçka tjeter qe nuk ka asnje lidhje me projektet.

Cilido qe lexon me vemendje te veçante listen, personazhet e saj konstaton se qellimi me kryesor i listes eshte nje perpjekje e ulet amorale per te perbaltur njerin prej personaliteteve me te shquara te shkences shqiptare te te gjitha koherave, mjekun e shquar me reputacion nderkombetar, Prof. Mentor Petrelen. Kurse emrat e ndonje narko-drejtori te Lal plehut etj, vendosur perbri tij jane thjesht per te maskuar sadopak qellimin me kryesor te listes.

Kjo goditje hakmarrese selektive duket se ka ne baze fajin e vetem te Prof. Petreles; njohurite qe ai ka, per shkak te profesionit, per shendetin mendor te autorit te listes, shendet qe tani perflitet gjeresisht ne kancelarite europiane, institucionet dhe takimet nderkombetare, perfshire dhe dje Triesten.

Rama mendon se shkak i kesaj peshperitje dhe perfolje nuk jane sjelljet, shperthimet e tij deliroze, afektive, halucinante me zyrtare shqiptar dhe te huaj, por dijenite e Prof. Petreles per shendetin e tij mendor dhe shkelja nga ana e tij e betimit te mjekut, gje qe Prof. Petrela nuk e ben kurre.

Mirepo kerkesa publike e Ilir Metes, pas zgjedhjes se tij president, per nje kontroll psiqiatrik te Rames por dhe disa takime e vizita diplomatesh ne neuropsiqiatri, i kane hedhur benzine zjarrit dhe kane bindur gjer ne fiksim Ramen se problemi i tij madhor nuk eshte shendeti i tij mendor por njohurite per shkak te profesionit, te kahershme dhe aktuale, te profesor Petreles, i cili me kushtetute eshte i detyruar ti japi cdo informacion konfidencial presidentit te Republikes ne detyre dhe atij te zgjedhur.

Perveç kesaj, Meta si president, ndonese me funksione kryesisht ceremoniale, prap se prap eshte kryetar i Keshillit te Sigurise Kombetare dhe padyshim shendeti mendor i kreut te ekzekutivit eshte nje problem madhor per sigurine kombetare dhe mund te behet ne çdo rast çeshtje paresore ne axhenden e Keshillit te Sigurise Kombetare.

Ketu dhe vetem ketu e ka burimin edhe kercenimi i Rames ndaj Metes per ti prishur ceremonine e betimit.

Keshtu qe, duke e listuar Prof. Petrelen ne listen e tij te zeze, ai beson se do mund te bej te pabesueshme apo ti shpalle se paku ne konflikt interesi njohurite per shkak te profesionit te Prof. Petreles per shendetin e tij mendor.

Qellimi i dyte madhor i listes se zeze Rama eshte ai qe e dine te gjithe, pra te perdore pushtetin ekzekutiv, Agaçin e tij, sekretar i pergjithshem i mafies shteterore per te linçuar publikisht cilindo qe nuk i paguan atij ryshfetin, gjoben apo nuk pranon cdo lloj kerkese antiligjore te tij per te mos hyre ne listen e zeze! sb