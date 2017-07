PDIU godet kreun e PD: Basha, ende bashkëqeveris me Ramën, bën moral për opozitë

Pas akuzave të kreut te PD Lulzim Basha se pazareve të Edi Ramës për të të dyfishuar çmimin e ujit dhe për të miratuar koncesionet klienteliste të shkollave iu bashkuan edhe LSI e PDIU, u është përgjigjur Mesila Doda. Deputetja e PDIU-së, në një reagim në rrjetet sociale, tha se Basha është ende “në bashkëqeverisjen e lugës se 18 majit.”

Deklarata e Mesila Dodes ne FB:

Kryetari i PD, ende ne bashkeqeverisjen e luges se 18 majit, sot akuzoi PDIU per voten e saj ne Keshillin Bashkiak.

Me se pari duhet ti kujtoj bashkekryetarit te qeverise qe duhet te kaloje ne opozite, te behet lider i PD, e me pas te kerkoje te behet lider i opozites.

Me duhet ti kujtoje se sot fale pazareve te tij me bashkekryetarin tjeter te qeverise, nje mandat i PDIU vlen 25.000 vota, duke e bere krejt te pabarabarte dhe diskriminuese garen mes nesh dhe partive te tjera. Duhet ti kujtoj qe fale pazarit te tij te nates se 18 qershorit dhe abuzimit me ligjin e kodin zgjedhor sot PDIU i jane vjedhur 3 mandate dhe kane shkuar ne kosh 40.000 vota, duhet ti kujtoj se nuk e tha nje fjale e heshti si fija e barit kur PDIU kerkoi hapjen e kutive te Tiranes duke pare vjedhjen flagrante te mandatit te saj në Tiranë, por votoi pro moshapjes se kutive duke u bere e vetmja opozite ne bote qe nuk kerkon e nuk don transparence.

Sot vazhdon ende teatri i rradhes, ashtu si gjate gjithe fushates nuk godet ata qe jane ne qeveri, por ato qe nuk jane ne qeveri dhe ne fund fare si gjithmone… fajin e kane te tjeret…

Keshilltaret e PDIU kane parashtruar kerkesat e tyre per permirsimin e kesaj inisiative dhe do shpjegojne personalisht dhe arsyet qe mbeshtetja e tyre vijoi per kete çeshtje, por kryetari i PD eshte i fundit qe mund te flas per opozite reale dhe bashkpunim me ne apo forca te tjera ndaj te cileve nuk ka kursyer asnje goditje apo marreveshje nate.