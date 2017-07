Nuk vonoi shumë, Rama i përgjigjet letrës së vogëlushes. Do habiteni nga vendimi që ka marrë

Një ditë më parë, kryeministri Rama mori një letër nga një 7-vjecare e cila i shkruante për jetën e saj dhe fjalët e nënës që thoshte se me zor e siguronte bukën e gojës.

Nuk vonoi shumë, vogëlushja e mori një përgjigje. Kështu ka vendosur ta nisi ‘’Mirëmëngjesin’’ Rama sot. Ai thotë se Bashkia do t’i paguajë qiranë dhe një pagesë për 3 muaj, deri sa nëna e saj të bëhet mirë dhe më pas do të punësohet.

“MIRËMËNGJES

dhe ju uroj një ditë të mbarë me këtë foto të Mikaelës 7-vjeçare, që me një letër të jashtëzakonshme më tregoi për vështirësitë që ajo dhe nëna e saj e sëmurë po kalonin. Mikaela e vogël mori dje lajmin e bukur të mbështetjes së plotë për qiranë e shtëpisë nga Bashkia, bashkë me sigurimin e një pagese për familjen për 3 muaj. Ndërkohë që nënës së Mikaelës do t’i ofrohet mundësia e punësimit sapo të bëhet mirë ”, shkruan Rama.

Mikaela është fëmija i tretë i një nëne të divorcuar e cila përballet me një jetë jashtëzakonisht të vështirë pasi i duhet t’i sigurojë bukën e gojës 3 fëmijëve të saj, vetëm me një rroge prej 25 mijë lekë. Familja jeton me qira dhe në 5 vitet e fundit kanë ndërruar me dhjetëra shtëpi pasi asnjëherë nëna e Mikaelës nuk ka ia dalë mbanë të paguajë qiranë deri në fund. Vetë ajo tashmë është e sëmurë dhe e operuar, e nuk mund as të punojë. Për rrjedhojë nuk ka mundësi të ushqejë fëmijët e saj.

“Nuk e kuptoj pse mami thotë që me zor fiton bukën e gojës”-shkruante vogëlushja në letrën e saj.