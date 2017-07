Kryebashkiaku i ri i Kavajës: Ju tregoj sekretin e fitores. Tensionet u sponsorizuan nga Roshi

Pas 6 vitesh, PD ka fituar bashkinë e Kavajës në zgjedhjet lokale që u zhvilluan në 25 qershor paralelisht me zgjedhjet parlamentare me kandidatin Isa Sakja, i cili fitoi me përballë kandidatit të PS, Dorjan Murati me rezultat të ngushtë votash. I ftuar në emisionin ‘Kjo Javë’ të Nisida Tufës në ‘News24’ kryebashkiaku i ri i Kavajës tha se fitorja ishte si rezultat i një pune e nisur më herët duke ringritur strukturat e PD dhe duke bërë pjesëmarrës çdo demokrat.

“Unë besoj se është një fitore nisur kohë më parë duke ringritur strukturat e PD dhe duke bashkuar çdo zemër të thyer dhe duke bërë pjesëmarrës çdo demokrat. Fushatës iu bashkuan të majtë e të djathtë. Kjo erdhi si formë reagimi ndaj keqqeverisjes së mëparshme. Qyteti ishte gati të reagonte dhe ne e ndihmuam të reagojë”- tha ai.

Isa Sakja tha se është hasur me problemin e blerjes së votave në Kavajë pasi edhe administrata ishte e përfshirë në fushatë. Ai tha se PD fitoi falë bashkimit të qytetarëve.

“Unë e kam hasur ditë pas dite problemin e blerjes së votave dhe administrata ka qënë e përfshirë. Ka pasur blerje masive votash. Ne fituam se bashkimi i madh i çdo qytetari që kërkonte ndryshimin solli atë trup të madh të qytetarëve kundër kësaj” –tha Sakja, njofton ‘BalkanWeb’.

Ndërkohë sa i përket tensioneve gjatë procesit zgjedhor në Kavajë Isa Sakja tha se ato ishin të sponsorizuara nga ish kryebashkiaku Elvis Roshi.

“Tensionet ishin të sponsorizura nga njerëzit që kanë qeverisur Kavajën para 25 qershorit. Ato janë një klikë interesi që qëndronin aty ku ishin vetëm në sajë të konfliktit dhe mbajtjes së qytetit nën tension. Kishte 6 vite që kërcënoheshin bizneset për bindje politike dhe njerëzit e thjeshtë. Nuk ka pasur përplasje me armë”- tha Isa Sakja.