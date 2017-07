E fundit/ Basha denoncon Ramën: E bleu fitoren me paratë e drogës, zgjedhjet kanë vdekur

Përfaqësues të OSBE/ODHIR të kryesuar nga Peter Taylor kane zhvilluar një takim me kreun e PD Lulzim Basha në selinë blu, pas zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit.

Takimi mes Bashës dhe përfaqësuesve të OSBE ka nisur në orën 11:30, ndërsa u diskutua për procesin zgjedhor si dhe parregullsitë e evidentuara. Kujtojmë se disa ditë më parë, përfaqësues të OSBE kanë zhvilluar takim edhe më kryeministrin Edi Rama.

Gjatë takimit, Basha theksoi se problemi i blerjes masive të votave u shtri në të gjithë vendin me përmasa masive dhe organizim sistematik në zona urbane dhe rurale, shoqëruar nga mbledhja e kartave të identitetit.

“Përveç angazhimit në shitblerje votash të strukturave partiake të PS dhe partive të tjera qeveritare u aktivizuan po ashtu bandat kriminale që vepronin pa asnjë pengesë dhe në disa raste me ndihmën e strukturave shtetërore, si dhe vetë strukturat shtetërore. Në ndihmë të tjetërsimit të vullnetit të zgjedhësve u përdor edhe shumëfishimi i listës së përfituesve të ndihmës ekonomike në këmbim të votës, punësimet masive në administratë dhe ente publike etj. Një rol të vecantë në shtrirjen masive të shitblerjes së votave ka luajtur paraja e përfituar nga kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike nga bandat kriminale me lidhje dhe mbështetje qeveritare”- vuri në pah Basha.

Basha i cilësoi zgjedhjet e 25 qershorit një triumf të paligjshmërisë.

“Vetëm Partia Demokratike konkuroi me një program, dhe nuk u përlye në shitblerje votash dhe angazhim bandash kriminale” tha Basha.

Nderkohë Spaho dhe Bylykbashi të pranishëm në takim sollën shembuj konkretë të konstatimit dhe të hapave ligjorë që kishin ndërmarrë në Elbasan dhe në Durrës në rastet e kapura të blerjes së votës, hapa që nuk sollën asnjë rezultat, pasi në rastin e parë policia nuk ndërmori asnjë veprim dhe në rastin e dytë, banditët e detyruan të tërhiqej qytetarin që ishte gati të dëshmonte.

“Këto nuk ishin zgjedhje demokratike, por prova e fundit e vdekjes klinike të zgjedhjeve të lira në Shqipëri”- tha Basha.

Gjithashtu kreu i PD theksoi se një qëndrim realist mbi problemet e rënda në këtë proces, në vecanti nga ana e OSBE-ODIHR, do të ndihmonte Shqipërinë dhe shqiptarët për të dalë nga ky stad i avancuar i zëvendësimit të demokracisë me një regjim që për të tjetërsuar vullnetin e zgjedhësve, mbështetet tek krimi, droga dhe korrupsioni galopant.

Misioni i OSBE/ODHIR ende nuk ka dalë me një konkluzion për zgjedhjet e 25 qershorit, ndërsa pritet që kjo të ndodhë në ditët në vijim.

Më herët Misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve publikoi një deklaratë, në të cilën thuhet se subjektet konkurruese në zgjedhjet e 25 qershorit ishin në gjendje të bënin fushatë lirisht dhe liritë themelore u respektuan.

“Zbatimi i marrëveshjes politike krijoi sfida për zyrtarët elektoralë dhe rezultoi në zbatimin e ligjit në mënyrë selektive dhe jo njësoj. Zgjedhjet u zhvilluan në klimën e ndarjeve të thella dhe të gjata politike mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike të opozitës, si dhe në klimën e një besimi të ulët të publikut tek procesi zgjedhor”- thuhej ndër të tjera në deklaratën e OSBE/ODHIR.